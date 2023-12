Deux techniciens, membres du staff de Laurent Batlles, vont suivre ce dernier. Leurs valises seraient déjà prêtes pour quitter Saint-Etienne, à la suite de leur mentor.

Mercato ASSE : Bédénik, Petitjean, Guy et Vitulli restent à leur poste

Pour assurer l’intérim à la tête de l’encadrement technique de l’ASSE, les responsables du club ligérien ont fait confiance à Laurent Huard, directeur du centre de formation. Il est accompagné par Romain Hamouma (entraineur des attaquants de l’Académie stéphanoise) et Sylvain Gibert (entraîneur adjoint de la réserve). Ils préparent le match de l’AS Saint-Etienne contre Nîmes Olympique (National), au 8e tour de la coupe de France. Quatre jours après la mise à l'écart de Laurent Batlles, on en sait un peu plus sur le sort de certains membres de son staff.

D’après les informations d’Evect, Jean-François Bédénik, l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe professionnelle stéphanoise reste à son poste. Le préparateur physique Philippe Djo Petitjean, arrivé sous l'ère Claude Puel, est également maintenu dans sa fonction. Arrivé en décembre 2022 à la suite de Laurent Batlles, Benjamin Guy continue également avec Laurent Huard. Idem pour l’analyste Sonny Vitulli.

Mercato ASSE : Da Costa et de Romain Brottes vont suivre Laurent Batlles

Par contre, deux techniciens proches de Laurent Batlles vont le suivre. Ce sont : Emmanuel Da Costa et Romain Brottes, que l’ex-coach de l’ASSE avait fait venir de l’ES Troyes où ils étaient ensemble. Le premier était l'adjoint de Batlles, tandis que le deuxième était analyste. Brottes "va faire ses valises en même temps" que Da Costa, comme l’annonce le média spécialisé.

Pour l’instant, ce sont les seuls départs prévus à Saint-Etienne. Des changements pourraient cependant intervenir lorsqu’un nouvel entraineur sera nommé pour mettre fin à l'intérim de Laurent Huard. Thierry Laurey, Stéphane Moulin ou encore Olivier Dall'Oglio sont sur les tablettes de la direction de Saint-Etienne.