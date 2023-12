Cadre du vestiaire de l’OL, Dejan Lovren a craché ses vérités à ses coéquipiers et a lâché des indices sur le mercato d’hiver

Mercato OL : Dejan Lovren valide le besoin de renforts à Lyon

L’OL va investir au moins 50 millions d’euros pour se renforcer pendant le mercato hivernal. John Textor a eu le feu vert de la DNCG pour renforcer son équipe en grande difficulté en Ligue 1. Après 14 journées de championnat, Lyon est dernier et menacé de relégation en Ligue 2. La direction du club rhodanien a déjà établi une liste de joueurs attendus en renfort. Le gardien de but Brésilien de Botafogo, Luca Perri y figure. Il est visé pour apporter la concurrence à Anthony Lopes, qui n’est plus décisif comme par le passé. L’Olympique Lyonnais a la pire défense de Ligue 1 avec 27 buts déjà concédés, avant la mi-saison.

Lors de sa prise de parole en conférence de presse, Dejan Lovren (34 ans) a confirmé l’arrivée des nouveaux joueurs en renfort à Lyon en janvier. Des joueurs avec un état d’esprit différent, plus positif. « On a besoin de renforts. La porte est ouverte pour ceux qui veulent venir », a-t-il confié, en espérant que les recruteurs lyonnais trouvent des joueurs qui pourront aider l'équipe à redresser la barre.

Dejan Lovren à ses coéquipiers : « La porte est ouverte »

L'ancien défenseur central de Liverpool a ensuite invité les joueurs qui ne se sentent pas concernés par le projet, ainsi que l’objectif maintien, de demander à partir cet hiver. D’après lui, la porte de sortie est également ouverte pour ceux qui ne sont pas contents de leur temps de jeu ou qui ne « se sentent pas bien au club ».

Pour rappel, Dejan Lovren a été recruté au Zenith Saint-Pétersbourg, pendant le mercato de janvier 2023. Cette saison, il a été blessé au coup d’envoi, sous l’ère Laurent Blanc. Remis des sa blessure, il a pris part à 6 des 7 derniers matchs de l’OL en Ligue 1 et il a été titulaire 4 fois.