Face aux journalistes, Vitinha a encore évoqué sa situation à l'Olympique de Marseille. L'attaquant a révélé ce qui l'a rendu heureux après des débuts difficiles.

Mercato OM : Vitinha aidé par Gennaro Gattuso

Vitinha se sent-il bien à l'Olympique de Marseille ? Oui, si l'on en croit ses derniers propos en conférence de presse d'avant-match, retranscrits par Foot Mercato. L'attaquant portugais y évoque sa situation, et notamment l'évolution de son état d'esprit.

Acheté 32 millions d'euros l'hiver dernier, et désormais la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha a traversé des périodes difficiles. Il a quitté pour la première fois le Portugal, sa terre natale, et a raté ses débuts en Ligue 1. Toujours pas titulaire indiscutable à l'heure actuelle, le joueur a été l'auteur de 3 buts et une passe décisive en 13 matchs de Ligue 1. Un bilan qui ne l'affecte pas grâce à Gennaro Gattuso, dont il a retenu un précieux conseil : « Garder le sourire ce n’est pas évident mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber au fond du trou ».

« Je sens ce bonheur quotidien à l'entraînement »

Conscient qu'il ne réalise pas un grand début de saison, Vitinha adopte désormais une attitude positive en toutes circonstances. L'ancien attaquant du Sporting Braga a confié les raisons de ce changement : il se focalisait trop sur ses résultats, ce qui le rendait « un peu triste en effet » alors qu'il est « quelqu’un de jovial, avec la joie de vivre ».

Auteur de son premier but depuis plus d'un mois face à Lyon (3-0), il y a 3 jours, Vitinha voit son travail porter ses fruits. Un travail qu'il souhaite dédier en partie à Gennaro Gattuso, qui l'a véritablement pris sous son aile depuis son arrivée : « Il m’a dit ça, d’être heureux, de sourire mais pas un sourire forcé, un sourire de joie. J’aurai plus d’opportunité de marquer, d’avoir des passes décisives. Je sens ce bonheur au quotidien à l’entrainement ».