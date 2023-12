Désireux de faire son retour en Europe après deux saisons en Major League Soccer, Denis Bouanga intéresse l’OM. Le Los Angeles FC a fixé son tarif.

Mercato OM : Pablo Longoria veut associer Denis Bouanga à Aubameyang

Vice-champion de la MLS avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga vient de terminer le championnat américain comme meilleur buteur avec notamment 25 buts au compteur. Une performance qui place à nouveau l’attaquant de 29 ans dans le viseur de clubs européens, dont l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international gabonais veut revenir en Europe. À la recherche de renforts pour le mercato hivernal, Pablo Longoria surveille la situation de l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne. Fan de Denis Bouanga, le président de l’OM, le verrait bien former un duo avec son compatriote et ami Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque de l’équipe menée par Gennaro Gattuso. Et son prix est à la portée des finances de la formation marseillaise.

Un prix accessible pour le transfert de Denis Bouanga ?

Placé dans le collimateur de l’Olympique de Marseille, qui aimerait recruter un ailier gauche durant l’hiver, Denis Bouanga veut quitter les rangs de Los Angeles FC et la Major League Soccer pour faire son retour sur le Vieux Continent pour des raisons familiales. Une tendance confirmée sur Twitter par l’Insider Mohamed Toubach-Ter, qui précise que le club américain serait prêt à laisser partir Bouanga en cas d’offre d’un montant compris entre 9 et 10 millions d’euros. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais est aussi intéressé par le profil du natif du Mans pour remplacer Bradley Barcola, transféré au PSG cet été pour 50 millions d’euros.