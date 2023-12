Annoncé dans les plans de John Textor pour le prochain mercato hivernal, l’attaquant du PSG, Hugo Ekitike, pourrait finalement échapper au patron de l’OL.

Mercato PSG : Hugo Ekitike trop cher pour l’OL ?

Lanterne rouge du championnat de Ligue 1, l‘Olympique Lyonnais souhaite se renforcer lors du prochain mercato hivernal afin d’éviter une relégation dans la deuxième partie de saison. John Textor vise ainsi plusieurs joueurs, dont Hugo Ekitike. Carrément mis à l’écart de l’effectif professionnel de Luis Enrique, l’ancien attaquant du Stade de Reims ne fait plus partie des plans des dirigeants du Paris Saint-Germain. Un transfert pourrait donc intervenir dans les semaines à venir. Une situation favorable dont voudrait profiter l’OL pour s’offrir les services de l’avant-centre de 21 ans. D’après les informations du quotidien L’Equipe, les décideurs lyonnais envisagent sérieusement l’option Hugo Ekitike pour le mois de janvier.

Recruté pour 35 millions d’euros il y a un an, l’international espoir français pourrait se voir délivrer un bon de sortie contre un chèque de 20 millions d’euros. Mais l’opération s’annonce très compliquée pour le club olympien. En effet, selon les renseignements obtenus par RMC Sport, avec la situation financière de l’OL, un transfert d’Ekitike reste très difficile pour John Textor. Outre le coût du transfert, l’OL devrait aussi offrir au joueur un juteux contrat, lui, qui émarge à 700.000 euros par mois à Paris. L’OL devrait donc tout logiquement abandonner cette piste, au profit d’autres moins onéreuses. Une situation qui pourrait profiter à la Premier League.

Hugo Ekitike en route pour la Premier League ?

Après une première saison peu convaincante sous les ordres de Christophe Galtier, Hugo Ekitike n’a pas pu s’imposer dans l’effectif du Paris Saint-Germain. Devenu indésirable dans la capitale, le natif de Reims est clairement en quête d’une nouvelle porte de sortie pour se relancer en janvier. Et si l’Olympique Lyonnais se trouve financièrement limité pour financer son arrivée, le numéro 44 des Rouge et Bleu pourrait débarquer en Premier League dès cet hiver. D’après les informations du London Evening Standard, Crystal Palace et West Ham seraient intéressés par Hugo Ekitike. De son côté, le PSG serait ouvert à une vente à un prix juste ou même un prêt avec option d’achat.