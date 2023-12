Nouvel entraineur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a animé sa première séance d'entraineur ce mardi. Deux joueurs blessés manquaient à l'appel. Il a passé ses premières consignes fermes.

Mercato : Diarra de retour, Wadji et Bentayg toujours à l'infirmerie

L'entrainement de ce mardi, la deuxième de Saint-Etienne cette semaine, était ouverte aux supporters stéphanois. Ils ont pu voir leur nouvel entraineur Olivier Dall'Oglio et son groupe à la tâche; pour préparer le match contre les Girondins de Bordeaux. A cette occasion, Stéphane Diarra a fait son retour dans le collectif de l'ASSE, selon les informations d'Evect. L'ailier ivoirien a participé au premier entrainement du successeur de Laurent Batlles.

Par contre, Ibrahima Wadji et Mahmoud Bentayg n'y ont pas pris part. Ils étaient absents, à en croire le média spécialisé. L'avant-centre sénégalais (cheville) et l'arrière latéral gauche marocain (cuisse) sont encore à l'infirmerie.

Olivier Dall'Oglio : « je veux plus de la part des joueurs... »

Comme l'a rapporté le site internet, Olivier Dall'Oglio a pris la parole devant le groupe de l'ASSE avant l'échauffement ballon avec le ballon. Le nouveau coach a parfois interrompu la séance lors des ateliers pour donner des consignes aux joueurs avant de poursuivre. A la fin de le coach des Verts a encore tenu un discours devant sa nouvelle équipe comme indiqué par la source. Les Stéphanois ont encore trois séances d'entrainement, dont deux à huis clos, avant leur déplacement à Bordeaux, lors de la 18e journée de Ligue 2, samedi (15h).

Olivier Dall'Oglio et son équipe devront réagir immédiatement pour mettre fin à la série de 5 défaites de suite. « Je veux plus de la part des joueurs, je leur ai déjà demandé », a-t-il confié en conférence de presse. Saint-Étienne est attendu à chaque match, il faut encaisser tout ça et en faire une force. Ça demande de l’exigence ». Loïc Perrin espère en tout cas un électrochoc avec ce changement à la tête de l'encadrement technique de l'ASSE.