Olivier Dall'Oglio, le nouvel entraineur de l'ASSE, a répondu sans hésiter à la question sur l’objectif du club, dès sa prise de fonction, ce mardi.

ASSE : Dall'Oglio, « c'est possible de remonter en Ligue 1 en 6 mois »

L’ASSE a changé d’entraineur après une série de 5 défaites consécutives, mais l’objectif du club reste le même. La direction de l’AS Saint-Etienne vise la montée en Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Elle l’a signifié à Olivier Dall'Oglio, le successeur de Laurent Batlles. Le nouveau coach dirigera deux matchs (contre Bordeaux et le SC Bastia) pour boucler la phase aller. Il aura ensuite trois semaines de trêve hivernale (du 19 décembre au 13 janvier) pour peaufiner sa stratégie, en vue de la deuxième moitié décisive de la saison.

Olivier Dall'Oglio devra être d’attaque avec son équipe dès le retour, pour envoyer un signal fort aux adversaires de l’ASSE, dans la course pour la montée. Et justement, la reprise se fera contre un concurrent direct, le Stade Lavallois, actuel 2e du championnat, à Geoffroy-Guichard. Lors des sa première conférence de presse, le technicien de 59 ans s’est plutôt montré optimiste pour l’objectif de son nouveau club. « C'est possible de remonter en Ligue 1 en 6 mois », a- t-il déclaré.

Olivier Dall'Oglio veut changer l'état d'esprit de l'équipe de Saint-Etienne

Mais comment Olivier Dall'Oglio compte-t-il s’y prendre pour relancer les Stéphanois, actuels 8es de Ligue 2 avec 10 points de retard sur le leader et 9 points sur le 2e. « Je leur ai parlé d'état d'esprit et j'ai insisté là-dessus. Je me focalise sur mon équipe et sur l'état d'esprit du groupe », a-t-il indiqué. Plus concrètement, l’ASSE doit faire des séries positives, comme celle de 10 matchs sans défaites (7 victoires et 3 nuls), qui lui avait permis de se hisser à la 2e place du podium à l’issue de la 12e journée. « Il faut avoir des résultats et faire une série de victoires, c'est cela qui nous fera avancer », a demandé le nouvel entraineur de Saint-Etienne.