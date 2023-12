Alors qu'il se prépare à signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery pourrait faire l'objet d'une bataille dans les prochains jours.

Mercato PSG : Le clan Mbappé veut frapper fort avec Zaïre-Emery

De retour de blessure, Warren Zaïre-Emery devrait bientôt connaître des semaines un peu agitées. Le jeune crack du Paris Saint-Germain va prolonger son contrat d'après les informations révélées par Le 10 Sport. Mais avant, le club francilien devra attendre qu'il boucle ses 18 ans en mars 2024 afin de finaliser le deal. Ce qui lierait le milieu de terrain au club encore pour quelques années. Si cette prolongation est déjà un acquis pour Luis Campos, c'est l'agent du joueur, Jorge Mendes, qui a du souci à se faire. En effet, le puissant agent de joueur pourrait perdre le droit de gestion des intérêts du jeune international français.

Sur l'émission After Foot de RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a révélé ce qui pourrait être une menace pour Jorge Mendes et il s'agit du clan Mbappé. Il affirme que le clan de l'attaquant du Paris Saint-Germain a lancé une concurrence à l'agent portugais pour récupérer Zaïre-Emery. Une nouvelle pour le moins inattendue et surprenante qui pourrait donner lieu à une rude bataille entre les deux camps pour le jeune prodige du PSG.

Jorge Mendes sous le charme de son protégé

Les semaines à venir s'annoncent donc agitées et pourraient laisser place à son lot de surprises dans cette bataille autour de la gestion des intérêts de Warren Zaïre-Emery. Mais en attendant, Jorge Mendes se montre très élogieux et flatteur à propos du talent de son joueur. Le Portugais pense que le jeune français de 17 ans est sur le bon chemin, en développant une forte personnalité. Pour l'homme d'affaires, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain peut être l'un des joueurs les plus importants des vingt prochaines années. S'il le voit déjà comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Jorge Mendes croit même qu'il gagnera un jour le Ballon d'Or.