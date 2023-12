À la veille du choc entre Brighton et l’OM, la presse s’est penchée sur la composition probable de Gennaro Gattuso avec un changement au milieu.

Brighton-OM : Gennaro Gattuso a confiance en son nouveau système de jeu

L’Olympique de Marseille connait un regain de forme en cette fin d’année. Le club phocéen a enchainé trois victoires consécutives en championnat et est remontré à la 6e place de Ligue 1, se relançant ainsi dans la course au podium. En Ligue Europa, l’OM se montre aussi plus conquérant et reste invaincu dans la compétition. Le club entraîné par Gennaro Gattuso est en tête de son groupe avec un point d’avance sur Brighton.

Les Phocéens devront donc impérativement éviter un revers jeudi soir face à leur adversaire britannique en vue de conserver leur première place et se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa. D’ailleurs, Gennaro Gattuso est un plan bien précis pour ce choc. Face à Brighton, l’entraîneur de l’OM va a priori opter pour la continuité avec un système de jeu en 3-5-2. Ce dispositif a été fructueux à Lyon (3-0) et Lorient (2-4) la semaine passée. Le technicien italien devrait l’utiliser à nouveau face aux Seagulls avec un important changement au milieu.

Geoffrey Kondogbia titulaire à la place d’Azzedine Ounahi

Pour ce déplacement périlleux à Brighton, l’Olympique de Marseille devrait démarrer avec le même duo offensif que celui qui a été lancé contre Lorient en championnat dimanche dernier. Pierre-Emerick Aubameyang sera ainsi titularisé en attaque aux côtés de Vitinha. Cette paire d’attaquants de l’OM s’avère très efficace ces derniers jours. Ce match devrait surtout signer le retour en tant que titulaire de Geoffrey Kondogbia.

Touché aux adducteurs, le milieu de terrain centrafricain avait manqué les deux derniers matchs de l’OM. L’Équipe assure que le joueur expérimenté s’est remis de sa blessure et il sera aligné face à Brighton au détriment d’Azzedine Ounahi. Geoffrey Kondogbia débutera ainsi aux côtés de Jorda Veretout et Amine Harit dans l’entrejeu. Tandis que Jonathan Clauss et Renan Lodi ou Michael Murillo évolueront au poste de pistons de l’OM. Derrière, la défense à trois sera composée de Chancel Mbemba, Samuel Gigot (cap.) et Leonardo Balerdi. Pau Lopez sera dans les buts.

La composition probable de l'Olympique de Marseille face à Brighton

Gardien : Lopez

Défenseurs : Mbemba, Gigot (cap.), Balerdi

Milieux de terrain : Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Lodi ou Murill

Attaquants : Vitinha et Aubameyang.