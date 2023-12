Le président du Stade Rennais a annoncé la couleur sur le mercato d'hiver. Il est en quête d'un attaquant. Pour L'Equipe, c'est plutôt un buteur qui manque à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Un attaquant et un défenseur annoncés

Le Stade Rennais à deux visages bien différents cette saison. L'équipe se porte bien en Ligue Europa et va mal en Ligue 1. Le SRFC est leader du groupe F, devant Villarreal, son adversaire de ce jeudi (18h45) au Roazhon Park. Le club breton a remporté 4 matchs pour une seule défaite dans la phase de poule et est qualifié pour les 16es de finale, avant la dernière journée. En championnat, les Rennais sont 13es avec 15 points en 15 journées. Des résultats insuffisants qui ont poussé Bruno Genesio a partir du club breton. Faisant ainsi la place à Julien Stéphan, qui revient au club, deux ans et demi après l'avoir quitté.

Pour permettre au Stade Rennais de rebondir en championnat, le président exécutif du Stade Rennais, Olivier Cloarec a promis un attaquant et un défenseur au nouveau staff technique, dans Ouest-France.

Crise de confiance collective au SRFC

Faisant le point sur la situation de Rennes en Ligue 1, le quotidien sportif estime qu'il y a plutôt une panne de confiance collective chez les attaquants, notamment Arnaud Kalimuendo (22 ans). Le jeune avant-centre n'est plus le buteur qu'il était au RC Lens. Après une première saison (2022-2023) plus ou moins réussie, il est moins décisif cette année sous le maillot Rouge et Noir. Il a marqué seulement 3 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues, pour 9 titularisations. « Comme beaucoup de joueurs rennais, Arnaud Kalimuendo est en panne de confiance, car il n'y a pas de mal-être particulier et sa deuxième saison rennaise n'a pas plus de relief que la précédente », a fait remarquer le média. L'attaquant formé au PSG est resté malgré tout l'avant-centre N°1, devant le turc Bertug Yildirim (21 ans).

Mercato : Rennes a besoin d'un buteur pour remonter au classement

En réalité, le SRFC a besoin d'un buteur cet hiver, comme le montrent les statistiques des joueurs offensifs. Outre Kalimuendo (2 buts en 13 matchs de L1) et Bertug Yildirim (0 but en 9 apparitions de L1), Amine Gouiri a marqué 3 buts en 15 matchs de championnat, Ibrahim Salah (3 buts en 10 matchs), Ludovic Blas (2 buts en 14 matchs) ou encore Martin Terrier (0 but en 7 matchs). L'actuel meilleur buteur du Stade Rennais, c'est Benjamin Bourigeaud. Et ce n'est pas un attaquant, mais un milieu de terrain. Il est auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 15 matchs joués en Ligue 1.

Il est possible qu'Arnaud Kalimuendo retrouve la confiance et soit plus décisif en 2024. Sylvain Ripoll, ex-sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs, le pense : « Arnaud est un battant qui va redoubler d'efforts pour sortir d'une période de moins bien. C'est quelqu'un qui donne beaucoup pour le collectif... »