L’OM connait une journée très agitée. Alors que Marcelino aurait annoncé sa démission en interne, le nom de Christophe Galtier est évoqué pour le remplacer.

Mercato OM : Christophe Galtier pour remplacer Marcelino

Plus rien ne va à l’Olympique de Marseille. Si le club phocéen conserve jusqu’ici son invincibilité en championnat après 5 journées, les coéquipiers de Valentin Rongier affichent un visage peu convaincant sur le terrain. Arrivé cet été pour prendre la relève d’Igor Tudor, Marcelino n’est toujours pas parvenu à imposer un style de jeu efficace à l’OM.

Malgré un recrutement de grande envergure, les Marseillais réalisent un début de saison inquiétant. Le match nul concédé face à Toulouse (0-0) dimanche dernier au stade Vélodrome a alors amplifié les remous à l’OM. Au lendemain de cette contre-performance, une réunion a eu lieu lundi soir entre les représentants des Ultras et la direction phocéenne. Cette rencontre a rapidement tourné au vinaigre. Des tensions énormes ont émaillé ce rendez-vous prévu depuis de longues dates.

Absent lors de cette rencontre, Marcelino n’a pas apprécié la tournure des événements. Vexé par les menaces de certains supporters et l'atmosphère tendue qui règne désormais autour de l’OM, le technicien espagnol serait prêt à démissionner de son poste d’entraîneur. Il aurait déjà fait part de ses intentions à son vestiaire.

Christophe Galtier ouvert à de possibles négociations avec l’Olympique de Marseille

Si le départ de Marcelino est confirmé, l'OM devra alors rapidement trouver son remplaçant pour diriger l'équipe première. L'ancien joueur et légende de l'OM, Jean-Pierre Papin, est pressenti pour assurer l'intérim en attendant de nommer un nouvel entraîneur plus expérimenté. Et ce coach pourrait être Christophe Galtier.

Le journaliste indépendant Fabien Guyon assure en effet que la direction de l’OM songe sérieusement à entamer des discussions avec le natif de Marseille. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Christophe Galtier représenterait une option sérieuse et accessible pour l’OM. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’ASSE serait même déjà ouvert à toutes discussions en vue de reprendre du service le plus rapidement possible.

Reste à savoir si les Marseillais passeront à l’action pour son éventuel recrutement. Cette opération dépendra du départ ou non de Marcelino. Pour le moment, la direction de l’OM devra agir rapidement pour restaurer la stabilité et la confiance au sein de l'équipe et apaiser les tensions avec les supporters avant le match contre l’Ajax Amsterdam, prévu jeudi soir en Ligue Europa.