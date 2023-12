Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans deux semaines, Luis Campos serait proche de boucler la signature d’un crack de Ligue 1 pour le PSG.

Mercato PSG : Luis Campos ne lâche pas Leny Yoro

Si Warren Zaïre-Emery brille actuellement de mille feux, le Paris Saint-Germain veut attirer un autre phénomène du football français. Considéré comme le nouveau « Raphaël Varane », Leny Yoro réalise une grande saison sous les couleurs du LOSC. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur central de 18 ans est annoncé dans les plans du Real Madrid, qui veut en faire son nouveau Varane. Mais le PSG entend bien retenir l’international espoir français en Ligue 1. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par Foot Mercato, le conseiller football du club de la capitale ne lâche pas le défenseur des Dogues.

« Si des premiers contacts informels ont été noués », Luis Campos devrait prochainement rencontrer le natif de Saint-Maurice et son entourage pour leur expliquer son plan et la place qu’il entend donner à Yoro au sein de l’effectif de Luis Enrique. Toujours selon la même source, le PSG serait disposé à acheter le jeune lillois puis « de le prêter dans la foulée au LOSC pour finir la saison. » Les Rouge et Bleu seraient même prêts à casser leur tirelire pour attirer le protégé de Paulo Fonseca.

Leny Yoro au Paris SG pour 50M€ ?

Pas forcément vendeur, Lille espère toujours prolonger le contrat de Leny Yoro. Cependant, Foot Mercato indique que le président Olivier Letang et les dirigeants lillois pourraient envisager un transfert de leur numéro 15 en cas de grosse proposition. Les Nordistes ne seraient donc pas prêts à ouvrir les discussions à moins de 50 millions d’euros. Un montrant très élevé, mais que le Paris SG serait enclin à payer pour s’offrir les services de Leny Yoro. Tant Nasser Al-Khelaïfi et les siens sont convaincus par le fait que le coéquipier de Lucas Chevalier « représente l’avenir du football français et même mondial à son poste. » Affaire à suivre donc…