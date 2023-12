Jocelyn Gourvennec va diriger son troisième match au FC Nantes, dimanche (13h) contre le Stade Brestois. Il est optimiste après avoir affronter le leader de la Ligue 1 et son dauphin.

FC Nantes-Brest : Jocelyn Gourvennec vise le haut au classement

Une victoire sur l'OGC Nice (1-0) au stade de la Beaujoire et une courte défaite face au PSG (2-1) à Paris. C'est le bilan de Jocelyn Gourvennec, nommé entraineur du FC Nantes à la place de Pierre Aristouy. Après avoir remporté son premier match contre le deuxième du championnat et perdu de justesse face au leader, le nouveau coach du FCN est confiant pour la suite de la saison. Il estime qu'il a les joueurs qu'il faut pour jouer le haut du classement, à l'image du Stade Brestois.

En effet, l'adversaire des Canaris est 5e avec 25 points après 15 journées. « J'ai envie qu'on se fasse aspirer par le haut au classement. Brest en est un bel exemple », a déclaré Jocelyn Gourvennec. On doit être capable de faire des matches comme face au PSG ou le Gym sur la durée, compte tenu de notre effectif ».

La solution de Gourvennec pour régler le souci défensif du FCN

Pour rappel, le FC Nantes est 9e avec 18 points et ne peut inquiéter directement le club du Finistère. Néanmoins, le nouveau coach des Jaune et Verts se montre très ambitieux. Il a un plan pour faire remonter son équipe au classement. Une équipe nantaise qui est la 3e pire défense de Ligue 1 avec 25 buts concédés en 15 matchs disputés. « Le meilleur moyen de bien défendre et d'être hermétique est de mieux utiliser le ballon. […]. ça demande d'être très précis », a-t-il indiqué.

Pour affronter le SB29, Jocelyn Gourvennec a quelques joueurs absents. Jean-Kévin Duverne est suspendu et Ignatius Ganago a été opéré du genou (rupture ligament croisé). Le jeune Bastien Meupiyou (défenseur central) va subir aussi une intervention à la suite de sa blessure avec l'Equipe de France U17 à la coupe du monde. Ayant écourté la séance d'entrainement de vendredi, Pedro Chirivella sera disponible. Mais le milieu de terrain n'est pas à 100% physiquement, car il traine une pubalgie depuis plusieurs mois.