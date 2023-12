Désormais vice-président de la FFF, Jean-Michel Aulas a fait un aveu inattendu sur la situation de l'Olympique Lyonnais, qui est au plus mal cette saison.

OL : La confession de Jean-Michel Aulas

L'ancien président de l'Olympique Lyonnais a une nouvelle occupation depuis samedi. Jean-Michel Aulas est élu vice-président de la Fédération Française de Football. De quoi l'éloigner un peu des affaires à l'ol, même s'il entend racheter la salle LDLC Arena, patrimoine de l'OL Groupe. A l'occasion de son élection, Aulas est revenu sur l'actualité des Gones, qui flirtent depuis le début de la saison avec la relégation. Au cœur de cette mauvaise passe de l'OL, l'homme d'affaires de 74 ans reconnaît sa responsabilité. Sa guéguerre avec son successeur n'a fait que contribuer à faire sombrer le club, a avoué JMA. En témoignent la bonne série actuelle des hommes de Pierre Sage depuis la réconciliation entre Aulas et John Textor.

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas et l'OL Groupe sont tombés d'accord pour le rachat des actions de l'ancien dirigeant lyonnais au Conseil d'administration du club. De quoi annoncer une paix de brave entre Aulas et Textor, ce qui coïncide avec le réveil des Rhodaniens qui viennent d'aller deux victoires consécutives. Aulas a avoué qu'ils souffrent quand on voit les résultats sportifs de l'OL, s'imaginant que l’attitude d’opposition créait peut-être une sorte de blocage chez les joueurs. Ce qui a conduit l'ancien et le nouveau président de l'OL à faire la paix en pensant aux salariés et aux joueurs.

Aulas – Textor, le calme après la tempête

La tension s'était installée entre les deux hommes depuis le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'Olympique Lyonnais. Ne partageant pas la vision de gestion de son successeur, John Textor, il ne manquait pas l'opportunité de le critiquer via les réseaux sociaux. Aulas dénonçait surtout des décisions qu'il jugeait être à l'encontre des valeurs des Gones. Le dirigeant américain, lui, ne manquait pas non plus l'occasion de répondre à son prédécesseur. De quoi créer une atmosphère délétère au sein du club, au point d'influer sur les performances de l'Olympique Lyonnais. Mais les deux hommes ont finir par se donner la main e faire la paix pour le bien de leur club commun.