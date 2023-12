Alors que l'Olympique Lyonnais doit recruter cet hiver, un ancien international français propose ses services à John Textor.

Mercato OL : Yann M'Vila, un coup à 0 euro pour John Textor

Avec une enveloppe de 65 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais est bien plus que déterminé à se renforcer sur le marché en janvier. David Friio travaille sur plusieurs pistes dont deux sont annoncées presque bouclées pour les prochaines semaines. Il s'agit du gardien Lucas Perri et du défenseur Adryelson. Les deux viennent deux en provenance de Botafogo, dans une transaction globale estimée à 20 millions d'euros et facilitée par la propriété commune avec John Textor. Pour autant, l'Olympique Lyonnais ne devrait pas se priver de l'opportunité de réaliser des coups à 0 euro.

En effet, sur le marché se trouve une option gratuite, à savoir Yann M'Vila, un ancien international français. Âgé de 33 ans, le milieu défensif est libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympiakos à l'été 2023. Trois ans après avoir quitté la France, l'ancien joueur de Rennes et l'AS Saint-Etienne est ouvert à un retour au pays. Sur le plateau de Prime Video, il a publiquement fait un appel du pied à l'Olympique Lyonnais de John Textor. Et un duel olympien n'est pas à exclure pour Yann M'Vila.

Yann M'Vila tend la main à l'OL et à l'OM

Désireux de revenir au bercail pour un dernier challenge, Yann M'Vila se verrait bien évoluer soit à l'Olympique Lyonnais ou à l'Olympique de Marseille. Le joueur de 33 ans assure que ses « qualités sont compatibles avec ces deux équipes ». Il parle des clubs rhodanien et phocéen comme « deux bons clubs, avec de très bons projets ». Reste à voir si John Textor et Pablo Longoria, dirigeants de deux clubs rivaux, seront intéressés, au point de se livrer une bataille pour l'attirer.