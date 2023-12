Le RC Lens a hérité du SC Fribourg lors du tirage au sort des 16es de finale de la Ligue Europa. Fréderic Hébert a livré ses premières impressions sur l'adversaire Allemand des Lensois.

RC Lens et Fribourg sont du même calibre, selon Fréderic Hébert

Rétrogradé en Ligue Europa, le RC Lens affrontera le SC Fribourg lors des barrages. Le club du Nord recevra son adversaire le 15 février au stade Bollaert, puis se déplacera en Allemagne le 22 février. Présent à Nyon en Suisse, lors du tirage, Fréderic Hébert a réagi au micro de Canal+. Il estime que le club de Bundesliga est du même calibre que le RCL.

Il a déclaré que Fribourg et Lens « sont des équipes qui se ressemblent ». A près de deux mois du match aller, le nouveau coordinateur sportif du Racing Club de Lens est confiant pour l'équipe de Franck Haise. Il espère la qualification des Artésiens pour le prochain tour, précisément les 8es de finale.

Ligue Europa : Hébert s'attend à « un soutien populaire pour le barrage »

Il compte sur le soutien des supporters Sang et Or pour pousser leur équipe à se surpasser, comme il l'ont fait lors des matchs de poule en Ligue des champions. « Cela va être un match intéressant pour nous. Nos supporters vont venir en nombre […]. On aura tout ce soutien populaire pour nous accompagner sur ce barrage ». Pour rappel, le RC Lens a été admis en Ligue Europa, à la suite de son élimination en phase de poule de la Ligue des Champions.

Une élimination également commentée par Fréderic Hébert. « Quand vous jouez contre Arsenal, le PSV et Séville, des équipes habituées à ce type compétition, terminer 3e avec 8 points était très bien. Il ne faut pas oublier que Lens était en Ligue 2 il y a 4 ans. Terminer 2e la saison dernière, faire une compétition européenne cette saison et poursuivre en Europa League est quelque chose de fantastique ».