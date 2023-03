Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 22:52

La 29e journée de Ligue 1 débute ce vendredi avec un choc entre l’ OM et Montpellier HSC. Découvrez la composition d’Igor Tudor.

L’heure de la reprise a sonné pour l’ OM ! Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille accueille vendredi soir Montpellier HSC dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le club phocéen occupe actuellement la 2e place du classement avec deux petits points d’avance sur le RC Lens. Les Marseillais n’ont donc plus le droit à l’erreur, ils devront impérativement s’imposer face au MHSC devant leur public dans le but de conserver leur place sur le podium.

Et pour cette rencontre importante, Igor Tudor devrait se présenter amoindri. En plus d'Amine Harit, Azzedine Ounahi a lui-aussi rejoint l’infirmerie de l’Olympique de Marseille. Blessé avec la sélection du Maroc lors de la trêve internationale, le jeune milieu offensif souffre d’une fracture d’un orteil et sera "absent pour la suite de la saison", a indiqué l’entraîneur de l’ OM en conférence de presse.

Igor Tudor risque également se passer de son leader offensif, Alexis Sanchez. Convoqué en équipe nationale lors de la trêve internationale, le buteur chilien n'est pas certain de tenir sa place à la pointe de l’attaque phocéenne. La recrue la plus chère de l’histoire du club, Vitinha, pourrait donc profiter de son absence pour être aligné face à l' OM. Cette option n'est pas à exclure.

OM-Montpellier : Vitinha titulaire, Mattéo Guendouzi sur le banc

Pour le match contre Montpellier, l’ OM devrait se présenter dans une animation en 3-4-2-1 avec l’inamovible Pau Lopez dans les buts marseillais. Le trio défensif connaitra sans doute quelques aménagements en raison de la suspension de Leonardo Balerdi et des soucis physiques de Sead Kolasinac. S'il a repris l'entraînement collectif, le défenseur bosnien n'est pas totalement remis de sa blessure aux adducteurs.

Igor Tudor ne prendra ainsi aucun risque avec son joueur et devrait le ménager face à Montpellier. Face à toutes ces contraintes, l’entraîneur devra modifier sa défense. Il devrait sans doute titulariser Eric Bailly aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Le défenseur central ivoirien n’a pas été aligné depuis son match décevant face au PSG, défaite 3-0. Il devra donc se ressaisir lors de la réception de Montpellier.

L’entrejeu de l’OM sera une nouvelle fois animé par le duo Rongier-Veretout. Jonathan Clauss et Nuno Tavares devront tenir leur poste de piston droit et gauche. En attaque, Vitinha devrait prendre la place d'Alexis Sanchez. L'objectif sera sans doute faire souffler un peu le buteur chilien, tout en permettant au jeune buteur portugais de relancer à la pointe de l'attaque de l' OM. Il devrait être accompagné de Ruslan Malinovskyi et Cengiz Under au détriment de Mattéo Guendouzi. L'international devrait débuter la rencontre sur le banc de touche.

La compo probable de l’ OM

Gardiens : Pau Lopez,

Défenseurs : Eric Bailly, Chancel Mbemba, Samuel Gigot

Milieux de terrain : Nuno Tavares, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Jonathan Clauss

Attaquants : Ruslan Malinovskyi, Cengiz Under et Vitinha