À l’approche du mercato d’hiver, le PSG est proche de boucler l’arrivée d’un défenseur. L’affaire est quasiment réglée entre les différentes parties.

Mercato OM : La signature de Lucas Beraldo quasiment bouclée

Alors que le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes le 1er janvier prochain, les lignes bougent déjà du côté du Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens s’apprêtent à frapper un très joli coup du côté du Brésil. Révélé récemment par la presse brésilienne, l’intérêt du PSG pour Lucas Beraldo s’est concrétisé ces dernières heures et les discussions entamées entre les différentes parties s’avèrent très positives.

Le défenseur de Sao Paulo se montre très favorable aux sirènes du PSG, au point où un accord contractuel a déjà bouclé dans ce dossier. Comme le confirme Fabrizio Romano, Lucas Beraldo a déjà donné son feu vert pour signer au Paris SG dès l’ouverture du mercato hivernal. Il ne resterait plus qu’à régler quelques détails administratifs avant de finaliser ce deal.

20 millions d’euros pour le transfert de Lucas Beraldo à Paris

Lucas Beraldo sort d’une saison pleine à Sao Paulo, avec un bilan de 48 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ses qualités défensives et sa polyvalence pourraient être un atout majeur pour le PSG, car le défenseur central brésilien peut aussi évoluer au poste de sentinelle, offrant ainsi des options intéressantes à l’entraîneur Luis Enrique. Son profil jeune et prometteur correspondrait aussi au type de joueur recherché par le conseiller sportif du Paris SG, Luis Campos, et son équipe.

Les dirigeants parisiens n’auraient pas hésité à débourser environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 20 ans. Cette information est confirmée par le journaliste italien, qui assure que Sao Paulo est sur le point de céder son jeune crack au PSG. L’officialisation du deal ne serait plus qu’une question de temps. L’arrivée imminente de Lucas Beraldo devrait ainsi permettre au PSG de combler la longue absence de Presnel Kimpembe, qui devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale. Outre cette signature, d’autres renforts sont attendus au Paris SG cet hiver.