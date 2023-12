Une piste offensive de l’ASSE, révélée cette semaine, commence à prendre de l’épaisseur. Des négociations auraient été entamées pour l’arrivée du polyvalent attaquant chez les Verts.

Mercato : L'ASSE négocie le prêt d'Irvin Cardona pour six mois

C’est la trêve hivernale, en attendant l’ouverture officielle du mercato le 1er janvier 2024. La direction de l’ASSE travaille déjà sur le marché qu’elle va faire pour renforcer son équipe. Olivier Dall’Oglio a lâché des indices sur ses besoins. Il veut en priorité un attaquant polyvalent qui prend la profondeur et un arrière latéral capable de jouer à droite comme à gauche. Il espère, si les moyens du club le permettre, compléter son marché avec un milieu de terrain. Il faut rappeler que Saint-Étienne pourrait perdre 4 joueurs pendant la Coupe d’Afrique de Nations (CAN). Un défenseur (Dylan Batubinsika), un milieu de terrain (Benjamin Bouchouari) et deux attaquants (Ibrahim Sissoko et Karim Cissé).

Pour combler les absences en attaque, l’ASSE aurait mis une croix devant le nom d’Irvin Cardona (26 ans) comme l’a révélé Gaël B42, lundi. Ce jeudi, la tendance est confirmée par Le Progrès. L’ASSE serait entrée en contact avec les dirigeants du FC Augsbourg, pour négocier le prêt de l’attaquant formé à l’AS Monaco. Les responsables Stéphanois auraient l’intention d’engager l’ancien joueur du Stade Brestois pour 6 mois, d’après la précision du quotidien régional.

ASSE : Cardona relancé à Saint-Etienne par Dall’Oglio comme à Brest ?

En effet, le profil d’Irvin Cardona correspond à celui que recherche le nouvel entraineur de l’ASSE. Polyvalent, il est capable de jouer à tous les postes en attaque. Son profil est justement validé par Olivier Dall’Oglio, sous les ordres de qui il avait joué et brillé à Brest deux saisons (2019-2021). Ayant rejoint Augsbourg en janvier 2023, Irvin Cardona est en difficulté cette saison avec le club bavarois. Il n’a joué que 3 matchs depuis le début de l’exercice 2023-2024. Il a joué pour la dernière fois en Bundesliga le 7 octobre.

Le joueur visé par Saint-Etienne est cependant sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2027. Notons que l’ASSE avait tenté de s’attacher les services du natif de Nîmes l’été dernier, mais il avait repoussé les avances de Laurent Batlles.