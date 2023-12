À une dizaine de jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, Luis Campos avance très bien sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central au PSG. Un profil exceptionnel.

Mercato PSG : Accord contractuel entre Paris et Beraldo

Sauf énorme revirement, le défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo, va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme sur Twitter que Luis Campos et l’agent du joueur de 20 ans sont parvenus à un accord contractuel. Le dossier avance très bien et il ne reste désormais plus que quelques détails à régler avant la conclusion de cette transaction.

Le journaliste italien confirme aussi que l’opération va coûter 20 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus aux Rouge et Bleu. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui vient d’annoncer que Presnel Kimpembe, quoique prolongé jusqu’en juin 2026, va subir une nouvelle opération qui pourrait encore le tenir loin des terrains durant plusieurs mois. Âgé de 20 ans, Lucas Beraldo est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de son pays et un joueur exceptionnel.

Lucas Beraldo, « techniquement, il est vraiment exceptionnel »

Malgré un contrat courant jusqu’en décembre 2028, Lucas Beraldo s’apprête à quitter les rangs de Sao Paulo pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Ancien entraîneur de l’international espoir brésilien, Charles Hembert assure que Luis Campos a réalisé un très bon coup pour le PSG puisque le jeune compatriote de Marquinhos est décrit comme un futur crack à son poste. Interrogé dans les colonnes du journal L’Équipe, le coach auriverde a notamment avoué que « techniquement, il est vraiment exceptionnel. »

Alors que Presnel Kimpembe ne devrait pas revenir à la compétition de si tôt, Beraldo, dont la « conduite de balle et sa faculté à casser les lignes sont impressionnantes » serait donc la recrue idéale pour Luis Enrique. Si le PSG cherche également du renfort au milieu de terrain, le natif de Piracicaba « est polyvalent et pourrait même évoluer milieu de terrain », selon son ancien coach.