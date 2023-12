Depuis quelques jours, John Textor et Jean-Michel Aulas ont fumé le calumet de la paix. Dans une interview à Canal+, Aulas a évoqué les dessous de cette paix des braves.

OL : L'échange qui a tout changé entre Jean-Michel Aulas et Textor

Ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'était pas en de bons termes avec son successeur. Le Français et le dirigeant américain s'envoyaient des piques via les réseaux sociaux. Mais cet épisode est désormais du passé puisque les deux hommes ont décidé de faire la paix. Et ceci, grâce à la prise d'initiative de John Textor. Dans un entretien accordé à Canal+ vendredi, Jean-Michel Aulas a révélé qu'ils ont décidé de discuter. Tout a commencé par se matérialiser à l'occasion de la victoire 3-0 de l'OL face à Toulouse à domicile. Ce jour-là, selon ses propos, John Textor lui a demandé de l'accompagner pour « voir les joueurs ensemble avant ce match ».

L'OL, l'objet de la réconciliation

L'Olympique de Marseille était au bord de la relégation et traversait ce qui est sans doute la pire période de son histoire ces 20 dernières années. Comme un symbole, la réconciliation entre Jean-Michel Aulas et John Textor est intervenue le jour où le club renouait avec la victoire, grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. Pour afficher leur unité, l'ancien président de l'OL et son successeur sont allés ensemble féliciter les joueurs pour la victoire. Aulas a avoué être à la fois « surpris », « un peu gêné » et « très ému ».

Lors de l'entretien, JMA a assuré que c'était très émouvant, confiant qu'il avait « les jambes qui étaient en coton ». Si certains voyaient dans cette réconciliation un « acte de communication », il n'en est rien puisque l'homme d'affaires assure que c'était « un acte positif de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases ».