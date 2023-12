Si la direction de l'OL compte recruter cet hiver pour renforcer l'équipe, Pierre Sage appelle déjà à plus de prudence pour ne pas perturber la dynamique.

Mercato PSG : Pierre Sage ne veut pas de gros changements

La trêve hivernale tombe à pic pour l'Olympique Lyonnais qui commence par relever la tête après plusieurs mois de galère. Dans les profondeurs du classement de Ligue 1 depuis le début de la saison, les Gones s'en sont finalement tirés juste avant la trêve de janvier. Ceci en dépit d'un effectif affaibli par plusieurs départs mais que Pierre Sage semble avoir remis dans le bon sens avec trois victoires de suite et le réveil d'Alexandre Lacazette. Malgré cette belle remontée, qui permet à l'OL de quitter la zone de relégation, John Textor entend bien renforcer l'équipe en janvier. Le besoin est réel et urgent, mais pour l'entraîneur intérimaire du club, il faudra composer avec la prudence lors des recrutements.

Avant l'ouverture du mercato hivernal, Pierre Sage a envoyé un message clair à ses dirigeants. En dépit du besoin pressant, il faut une certaine certaine mesure dans la manière d'aborder le prochain marché des transferts. Si le mercato peut chambouler, le technicien le veut positif. L'entraîneur de l'OL a souligné l'importance qu'il y a de réaliser les changements pour la dynamique collective. Ceci tout en apportant de nouvelles ressources et alternatives, mais aussi de laisser des joueurs dans un niveau de confiance suffisant. Une façon de t'attirer l'attention sur le risque de casser la belle dynamique qui commence à peine à emporter l'effectif.

Pierre Sage finalement conservé à Lyon ?

Depuis le départ de Fabio Grosso, l'Olympique Lyonnais a entrepris des démarches pour le recrutement d'un nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont circulé, dont notamment ceux de Jorge Sampaoli et Bruno Genesio. Mais depuis, c'est Pierre Sage qui assure l'intérim et avec brio. Le directeur du centre de formation de l'OL compte déjà trois victoires en cinq matchs dirigés à la tête de l'équipe, avec un vestiaire acquis à sa cause. Alors qu'il a réussi à faire sortir les Gones de la zone de relégation, David Friio et John Textor commencent sérieusement par étudier la possibilité de le conserver plus longtemps que prévu.