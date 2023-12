L'AS Monaco va gérer le cas Myron Boadu cet hiver, alors que l'attaquant peine à s'imposer au sein du club de la Principauté.

Mercato AS Monaco : Myron Boadu laissé de côté à l'ASM

Troisième de Ligue 1 après 17 journées, l'AS Monaco a réalisé un bon début de saison. Le club dirigé par Adi Hütter n'est qu'à 2 points de l'OGC Nice, deuxième, et à 7 longueurs du leader parisien. De quoi satisfaire la direction, qui ne devrait pas organiser de gros changements dans l'effectif cet hiver. Cependant, certains joueurs peuvent douter de leur avenir.

Titulaire indsicutable à Monaco, Guillermo Maripan est courtisé par le Stade Rennais. Le taulier devrait être retenu par la direction. En revanche, le cas de Myron Boadu la laisse beaucoup plus perplexe. L'avant-centre de 22 ans est soumis à une forte concurrence (Ben Yedder, Minamino, Embolo...). Et même en l'absence de Breel Embolo, sérieusement touché à un genou depuis août dernier, l'arrivée récente de Folarin Balogun ne l'aide pas à engranger du temps de jeu. Il ne compte aucune titularisation en 8 matchs de Ligue 1 joués, pour un petit but inscrit.

L'AS Monaco veut prêter Myron Boadu

Également touché aux quadriceps entre le 10 novembre et le 19 décembre dernier, Myron Boadu n'est pas non plus épargné par les blessures. Tous ces éléments font réfléchir la direction quant à un éventuel prêt cet hiver, selon L'Équipe. L'avant-centre néerlandais n'a jamais disputé plus de 45 minutes par match cette saison. D'ailleurs, il a pu jouer plus de 40 minutes qu'à une seule reprise : c'était contre Lille (44), lors de la défaite 2-0 le 29 octobre dernier.

S'il a fait son retour en fin de match contre Toulouse (2-1), Myron Boadu voit son avenir s'écrire en pointillés à Monaco. Reste à savoir si la direction cherche absolument à dégraisser, alors que l'effectif n'est pas énormément fourni (27 joueurs). De plus, les résultats de l'équipe ne l'inciteront pas forcément à se renforcer. Seul la piste d'un défenseur central a été mise à l'ordre du jour : celle menant à Lilian Brassier.