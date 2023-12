C’était dans l’air. C’est désormais officiel. Mécontent de sa collaboration avec Luis Campos, conseiller football au PSG, le Celta Vigo a pris une décision radicale.

Mercato PSG : C’est terminé entre le Celta Vigo et Luis Campos

Comme attendu, le Celta Vigo a mis un terme à sa collaboration avec Luis Campos. Conseiller football du Paris Saint-Germain depuis l’été 2022, le dirigeant portugais avait déjà accepté un poste de conseiller externe du club espagnol quelques mois avant sa nomination auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Une double casquette que le club galicien ne supportait plus, se sentant délaissé par l’ancien recruteur du Real Madrid. Et depuis ce samedi, le 18e de Liga a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Campos en tant que conseiller sportif externe. Après deux ans de collaboration, les deux parties sont parvenues à un accord pour le désengagement du Portugais de 59 ans.

« Le RC Celta et Luis Campos se séparent. Le club et le consultant sportif externe sont parvenus à un accord pour le désengagement du Portugais, qui a commencé son étape celtique en mars 2022. Le RC Celta tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour son travail au cours de l’année et demie écoulée et lui souhaite beaucoup de succès à l’avenir », écrit le club céleste dans son communiqué. D’ailleurs, dès sa prise de fonction, la nouvelle présidente du Celta, Marian Mourino, avait déjà annoncé la couleur.

Luis Campos n’a pas convaincu au Celta Vigo

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Campos va désormais se concentrer à 100% sur le Paris Saint-Germain. Selon les informations divulguées par le journal AS, le manque d’implication de l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco au Celta Vigo était si flagrant que dès sa prise de fonction, la nouvelle présidente du Celta, Marian Mourino, avait clairement annoncé sa volonté de s’appuyer sur un directeur sportif qui allait se dédire au club à 100%.

Surtout que Luis Campos ne se rendait jamais aux matches de la formation espagnole. « Le départ du Portugais n’affectera pas la planification sportive imminente avec une structure qui sera dirigée par l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différents de ceux de Campos, car il sera présent en permanence au jour le jour », précise d’ailleurs le Celta dans son communiqué.