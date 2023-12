En cas d’offre satisfaisante, l’OM ne retiendra pas forcément Vitinha cet été. D’ailleurs, Pablo Longoria a déjà fixé un tarif pour son attaquant portugais.

Mercato OM : Pablo Longoria ouvre la porte pour Vitinha

Non qualifié en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille doit retrousser ses manches pour combler son manque à gagner d’au moins 10 millions d’euros comme l’a récemment confié Pablo Longoria dans les colonnes de L’Équipe. Pour y parvenir, le président du club olympien ne fermera pas forcément la porte pour le départ de plusieurs éléments de Gennaro Gattuso dès cet hiver ou l’été prochain.

Surtout que la masse salariale du club est encadrée par la DNCG, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour recruter. Dans ce cas, Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Joaquin Correa, Ismaïla Sarr et Vitinha pourraient faire leurs valises en janvier. Concernant l’attaquant portugais, le quotidien sportif révèle que les décideurs marseillais pourraient valider son départ dans le cadre d’un prêt frappé d’une option d’achat. Le montant de la condition d’achat serait connu.

L’OM réclame au moins 15M€ pour laisser partir Vitinha

Arrivé en janvier passé en provenance du Sporting Braga contre un chèque de 32 millions d’euros, Vitinha n’est pas parvenu à s’imposer comme le grand attaquant tant attendu à l’Olympique de Marseille. Avec seulement 4 buts et 2 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 23 ans s’apparente à un flop et une offre à partir de 15 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre Pablo Longoria de le laisser partir. Selon le compte twitter La Tribune Olympienne, « le joueur souhaite toujours s'imposer à l'OM, mais ne serait plus totalement fermé à un départ. Un retour au Portugal serait alors sa priorité. » Reste maintenant à savoir où pourrait atterrir Vitinha dans les jours ou semaines à venir.