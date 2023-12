Une forte concurrence se met en place contre l’OL, dans le dossier Largie Ramazani, à quelques jours de l’ouverture du marché des transfert de l’hiver.

Mercato : L'OL confronté à la concurrence du LOSC et du Bétis Séville

Inscrit sur la liste des joueurs que l’OL tente de recruter cet hiver pour renforcer son équipe, selon les informations de L’Equipe, Largie Ramazani (22 ans) pourrait renforcer l’équipe rhodanienne en janvier. Son club, l’UD Almeria, est dernier de la Liga et ne se priverait pas de faire un bonne sur le transfert de l’ailier, dont la valeur marchande est estimée à 6 millions d’euros par Transfermarkt. Le Belge n’est pas une nouvelle cible de l’Olympique Lyonnais. Il était déjà sur les tablettes du club l’été dernier. Il était visé pour remplacer Bradley Barcola transféré au PSG.

Cet hiver, l’OL doit affronter une forte concurrence pour recruter le joueur formé à Manchester United. En Ligue 1, le LOSC a coché le nom de Largie Ramazani pour dynamiter son attaque. En Espagne, les services de ce dernier intéressent le Bétis Séville. Ces deux clubs, contrairement à Lyon en difficulté en Ligue 1, jouent la coupe d’Europe. Ce qui pourrait être un avantage pour les Lillois et les Sévillans sur cette piste.

John Textor doit sortir le chéquier pour Largie Ramazani

Mais John Textor pourrait sortir le chéquier pour faire la différence. Le club rhodanien dispose d’une enveloppe de plus de 50 millions d’euros, depuis que la DNCG a allégé les sanctions qui lui étaient imposées avant le début de la saison. Notons que le nouveau directeur sportif des Gones, David Friio, doit trouver quelques joueurs pour renforcer offensivement l’équipe de Pierre Sage. Une équipe moins flamboyante offensivement et qui sera privée de l'ailier ghanéen Ernest Nuamah, en plus, pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Pour revenir à Largie Ramazani, il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives cette saison, en 20 matchs disputés, toutes compétitions confondues.