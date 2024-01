Le PSG de Luis Enrique se déplacera sans plusieurs éléments défensifs à Lens (7ème) dimanche, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1.

PSG : Paris veut prendre sa revanche face au RC Lens

C'est une affiche alléchante qui est proposée par la LFP dimanche. Lors de la 18ème journée de Ligue 1, le Paris-Saint-Germain affronte son dauphin de la saison dernière, le RC Lens au stade Bollaert-Delelis. Un match forcément attendu par les supporters, tant les deux équipes maintiennent leur niveau dans l'exercice 2023-2024. Si Seko Fofana et Loïs Openda sont partis l'été dernier, les Sang-et-Or sont septièmes à deux points de Lille (6ème) et Marseille (5ème) qui a joué vendredi. De son côté, le PSG est leader avec 5 unités d'avance sur l'OGC Nice, principal poursuivant.

Avec Luis Enrique, le club de la capitale réalise donc une bonne saison en championnat. Seulement, pas question de sous-estimer l'adversaire. Nasser al-Khélaïfi, le président du PSG, se souvient sans doute du dernier affrontement dans le Nord. C'était en janvier 2023 : le RC Lens avait alors confirmé son statut d'outsider pour l'Europe, en battant les Franciliens (3-1). Il y a ainsi une belle revanche à prendre pour le club de la capitale.

Luis Enrique sans plusieurs éléments défensifs contre le RC Lens

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a donné des nouvelles de son effectif ce samedi. Le club a d'abord rassuré sur le cas de Milan Skriniar, en affirmant que ce dernier a été opéré avec succès de la cheville. Il n'a pas confirmé son absence pour le reste de la saison, pressentie lors de sa blessure. Le joueur sera évidemment forfait contre le RC Lens, et sans doute pour plusieurs mois.

Mais ce n'est pas tout. Presnel Kimpembe continue son travail de rééducation, et devrait être de retour en avril selon L'Équipe. Le journal prend ses précautions et précise que ce sera le cas seulement si tout se passe bien. Touché à une épaule, Arnau Tenas est très incertain et a manqué l'entraînement du vendredi. Le PSG sera également privé d'un autre gardien, en l'occurence Alexandre Letellier. L'ancien Angevin est victime d'une infection virale et a été laissé au repos ce week-end. Enfin, Nuno Mendes reprend individuellement. Son retour fin janvier peut toujours être espéré.