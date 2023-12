Avec les exigences de la CAN, qui s’annonce à grands pas, Jocelyn Gourvennec aimerait avoir du renfort au FC Nantes durant le mercato hivernal. Waldemar Kita n’est pas contre l’idée, mais à une condition.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita veut vendre avant de recruter cet hiver

Alors que plusieurs joueurs vont rejoindre leurs sélections respectives pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui prendra place en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain, notamment Moses Simon (Nigéria) et Mostafa Mohamed (Égypte), l’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, aimerait recevoir du renfort durant le mercato hivernal. « Le mercato est un levier. Il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement », a déclaré Gourvennec en conférence de presse.

Selon des sources proches du club nantais, le successeur de Pierre Aristouy viserait en priorité un attaquant et un ailier en plus. Les dirigeants des Canaris n’excluraient pas renforcer d’autres postes dans le mois de janvier. Toutefois, Waldemar Kita aimerait d’abord dégraisser et réduire la masse salariale avant de recruter. Des joueurs pourraient ainsi faire leurs valises et quitter la Beaujoire dans les jours ou semaines à venir.

Moses Simon prolongé pour être mieux vendu en janvier ?

En effet, selon les dernières nouvelles en provenance de Nantes, Jaouen Hadjam, Adson ou encore Diack sont des candidats déclarés au départ, mais sans doute en prêt. Alors que le FCN a besoin de liquidités pour recruter cet hiver, le journaliste David Phelippeau du quotidien Ouest-France assure dans le dernier podcast « Sans Contrôle » de l’année que le président nantais Waldemar Kita ne fermerait pas forcément la porte à Moses Simon en cas d’offre aux alentours de 15 millions d’euros. Pris en grippe par les supporters depuis son altercation avec l’ancien coach Pierre Aristouy et désireux de quitter le club l’été dernier, Fabien Centonze pourrait aussi être placé sur le marché en janvier, même s’il sera difficile de toucher les 8 millions d’euros attendus cet été.