En déplacement sur le terrain du barragiste Metz dimanche, le FC Nantes et Jaouen Hadjam se méfient : le moindre faux-pas pourrait plomber leur saison.

FC Nantes : Jaouen Hadjam prend le FC Metz au sérieux

Ne pas tout gâcher. Après un début de saison relativement correct, avec une huitième place en Ligue 1, tel est l'objectif du FC Nantes face au FC Metz. Dimanche, les hommes de Pierre Aristouy se déplacent chez les Grenats, seizièmes et barragistes, dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1.

Pour Jaouen Hadjam, ce sera loin d'être un match facile. Le latéral gauche estime que chaque rencontre est difficile, et celle-ci particulièrement : elle a tout d'un piège. « Metz est une équipe difficile à manœuvrer, qui aime évoluer en contre. On va mettre en place le plan de jeu demandé par le coach en espérant qu’on ramène un bon résultat. Il faudra prendre ce match avec sérieux et viser la victoire » analyse-t-il pour le site officiel du club. Et pour cause : le FCN n'est pas en grande forme, avec deux défaites sur ses deux derniers matchs.

Jaouen Hadjam s'y retrouve dans la méthode Pierre Aristouy

Pour ne pas déjà gâcher ses chances de top 5, et donc ses ambitions européennes, le FC Nantes va donc devoir se ressaisir face au FC Metz. D'autant que le club des Bords de l'Erdre n'a pas inscrit un seul but lors de ces fameuses deux dernières défaites, contre Reims (0-1) et à Lens (4-0).

En première ligne face à ces échecs, Pierre Aristouy possède la confiance d'Hadjam : « Il sait qu’il peut m’utiliser dans le jeu et compter sur moi. Avant, je n’avais pas forcément très bien assimilé ce que le coach me demandait. Aujourd’hui, ce que je prouve sur les séances, c’est vraiment c’est qu’il veut. Il me demande d’avoir de la rigueur sur le plan défensif, d’être encore plus simple, d’avoir un jeu moins risqué défensivement. Après, sur la partie offensive, je suis plutôt libre » explique-t-il. Dimanche, Hadjam espèrera être préféré à Jean-Kévin Duverne contre Metz. Le but ? Connaître sa première titularisation cette saison.