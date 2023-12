Un ancien joueur du FC Nantes est intéressé par un retour au club. Il l’a déclaré sur l’application 90Football, à cinq jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Lucas Deaux veut rejouer pour le FCN

Milieu de terrain du FC Nantes entre 2012 et 2016, Lucas Deaux a gardé de bons souvenirs de son passage au sein du club de la Loire-Atlantique. Il assure que les quatre saisons passées sous le maillot Jaune et Vert ont été les meilleurs moments de sa carrière. Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à l’AS Nancy-Lorraine, en juin 2023, le joueur de 35 ans est revenu s’installer à Nantes, en attendant un projet. « J’ai des amis ici… c’est une ville qui me tient à cœur ! Les émotions et mes souvenirs les plus puissants qui me touchent le plus, c’est à Nantes », a-t-il déclaré.

Pour rebondir, Lucas Deaux privilégie les Canaris. Il souhaite rejouer pour le FC Nantes, son club de cœur. « Aujourd’hui, mon challenge footballistique idéal ? Ce serait Nantes », a-t-il répondu, tout en repoussant l’idée de prendre sa retraite maintenant. « Le FCN, c’est mon club, c’est le club que j’aime le plus au monde. S’il y a quelque chose qui me plairait dans ma vie, ce serait de revenir », a-t-il insisté.

L'appel du pied de Deaux sera-t-il entendu par Gourvennec ?

Le natif de Reims avoue qu’il a de bonnes relations avec Waldemar Kita, le propriétaire du club, mais également avec les supporters nantais. « Je n’ai des soucis avec personne. Je n’ai jamais triché, j’ai toujours tout donné. On ne peut rien me reprocher. J’ai toujours joué pour la passion et l’amour du ballon », a-t-il rassuré pour finir. Cet appel du pied de Lucas Deaux aura-t-il un écho favorable auprès de Jocelyn Gourvennec et les Kita ? Aucune certitude, sauf qu'il a une grande expérience au haut niveau, grâce à son passage au Stade de Reims, à la Gantoise (Belgique), à l'EA Guingamp, à Nîmes Olympique, au Dijon FCO et évidemment au FC Nantes.