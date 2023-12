En quête de renfort cet hiver, la direction de l’OM œuvrait en coulisse pour faire venir un avant-centre algérien. Mais cette piste ne devrait pas aboutir.

Mercato OM : La piste Mohamed Amoura s’effondre

À la recherche de nouveaux renforts cet hiver en vue de compenser les futurs départs à la CAN 2023, l'Olympique de Marseille explore différentes pistes sur le marché des transferts. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, a déjà exprimé ses besoins au nouveau conseiller sportif du club, Mehdi Benatia, qui bénéficie d'un vaste réseau de contacts, notamment en Afrique. Parmi les pistes activées par le nouveau patron de la cellule de recrutement de l’OM, celle menant à Mohamed Amoura a rapidement émergé ces derniers jours.

L'avant-centre algérien affiche des performances remarquables avec l'Union Saint-Gilloise, comptabilisant 17 buts et 3 passes décisives en 25 matchs cette saison. Sa polyvalence, capable d'évoluer en pointe ou sur les côtés, correspondrait parfaitement aux critères recherchés par Gennaro Gattuso pour renforcer son attaque en seconde partie de saison. Cependant, malgré les rumeurs annonçant une possible arrivée de Mohamed Amoura à Marseille lors du prochain mercato hivernal, des informations provenant du compte La Minute OM ont rapidement démenti ces spéculations.

Mohamed Amoura a déjà une préférence pour son avenir

La source assure que le président Pablo Longoria et son équipe n'ont pas l'intention de recruter le buteur algérien, dont le prix de vente est estimé à plus de 20 millions d'euros. Malgré ses performances de haut niveau à l'Union Saint-Gilloise, la direction de l'OM préfère explorer d'autres options sur le marché des attaquants. De plus, Mohamed Amoura n'est pas particulièrement enclin à un transfert en Ligue 1 pour le moment.

Ses préférences se dirigent plutôt vers la Premier League, considérée comme le championnat le plus compétitif de la planète. Ainsi, même si le profil de Mohamed Amoura peut correspondre aux besoins de l'Olympique de Marseille, les dirigeants du club phocéen semblent orienter leur recherche vers d'autres pistes offensives, laissant l’avant-centre algérien hors de leurs plans pour le mercato à venir.