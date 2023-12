Une nouvelle piste de l’OL est dévoilée en Premier League. Lyon viserait un joueur offensif évoluant en Premier League pour se renforcer, en l’absence d’Ernest Nuamah.

Mercato : L'OL pense à Arnaut Danjuma

C’est bientôt l'ouverture officielle du mercato hivernal, tant attendu par John Textor pour renforcer son équipe, comme annoncé depuis longtemps. Le président de l’OL a prévu de recruter de nouveaux joueurs dans tous les compartiments, même au poste de gardien de but. Le transfert de Lucas Perri, portier de Botafogo, est déjà bouclé. Le Brésilien est attendu à Lyon dans les prochains jours pour s’y engager officiellement, ainsi que son compatriote Adryelson, qui lui est un défenseur central.

Sur le front de l’attaque, plusieurs noms sont inscrits sur les tablettes des recruteurs de l’Olympique Lyonnais, notamment Moses Simon (FC Nantes), Largie Ramazani (Almeria) ou encore Saïd Benrahma (West Ham). Une nouvelle piste est évoquée par Foot Mercato. Elle mène vers Arnaut Danjuma (27 ans). Ce dernier est un joueur de Villarreal, mais il est prêté à Everton depuis l’été, jusqu’à la fin de la saison. Ailier gauche de prédilection, il évolue parfois à droite ou dans l’axe dans la position d’avant-centre.

L'ailier néerlandais à la place d’Ernest Nuamah

Grâce à sa polyvalence, l’international néerlandais (6 sélections, 2 buts) devrait être un renfort intéressant pour Pierre Sage, dont l’équipe sera privée d’Ernest Nuamah. L’ailier Ghanéen est sélectionné pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et sera absent en janvier-février 2024. L’OL est également sur le point de renvoyer Jeffinho au Brésil, et cela ferait un autre joueur offensif en moins. Les recruteurs du club rhodanien pensent donc à Arnaut Danjuma pour dynamiser l’attaque lyonnaise, selon les informations du média spécialisé.

Mercato OL : L'opération s'annonce compliquée

Les décideurs de Lyon envisageraient un prêt avec une option d’achat, pour s’attacher les services de l'attaquant, comme l’a indiqué la source. Mais à condition que la clause d’achat ne soit pas supérieure à 15 millions d’euros. A défaut d’un transfert au bout, David Friio négocierait un prêt sec de six mois d'après FM. Cependant, la tâche s’annonce compliquée pour l’OL. Le dirigeant des Gones devra d’abord casser le prêt d'Arnaut Danjuma chez les Toffees, puis convaincre les décideurs du Sous-marin Jaune de lui céder le natif de Lagos (Nigeria).

Le joueur annoncé dans le viseur des Lyonnais est lié à Villarreal jusqu’en 2026 et est évalué à 17 millions d’euros sur le marché des transferts. Il faut cependant noter qu’Arnaut Danjuma n’a pas assez de temps de jeu à Everton. Il a joué 15 matchs, toutes compétitions confondues, dont 6 en tant que titulaire, pour 2 buts marqués.