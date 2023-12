Non-retenu par l'Algérie pour disputer la CAN 2023, Saïd Benrahma intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. L'ailier de West Ham a notamment répondu à l'OM.

Courtisé par l'OM, Saïd Benrahma se voit bien y jouer

L'Olympique de Marseille veut renforcer son arsenal cet hiver. Alors que la CAN 2023 approche à grands pas (13 janvier - 11 février 2024), le club phocéen espère recruter pour débuter au mieux sa seconde moitié de saison. Si les dirigeants peuvent d'ores et déjà se rassurer pour Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Geoffrey Kondogbia (Rép. centrafricaine), qui n'ont pas réussi à qualifier leur pays respectif pour cette compétition, d'autres éléments sont appelés à la disputer.

La liste est longue : Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (Sénégal), François Mughe, Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Chancel Mbemba (RD Congo), Azzedine Ounahi et Amine Harit (Maroc). Voilà qui peut justifier une certaine inquiétude au sein du camp phocéen. Dans ce contexte, Mehdi Benatia vise Saïd Benrahma. Le directeur sportif de l'OM compte profiter de la situation de l'attaquant de West Ham, dont les performances ne sont pas celles attendues (deux passes décisives en 20 matchs). Selon L'Équipe, ce dernier ne serait pas insensible à l'intérêt porté par le club de Pablo Longoria.

L'OL et l'OGC Nice sont également sur le coup

Saïd Benrahma se verrait même bien revenir en France, là où il s'est révélé sous les couleurs de Châteauroux (12 buts en 34 matchs lors de la saison 2017-2018) ou encore l'OGC Nice. Et justement, le club azuréen serait également sur le coup d'après le quotidien sportif. Cependant, son intérêt devrait baisser après une bonne nouvelle : Terem Moffi ne disputera pas la CAN. Un communiqué de la sélection nigériane a confirmé son absence vendredi.

C'est l'Olympique Lyonnais qui pourrait plutôt jouer un mauvais tour à l'OM. John Textor, le président du club rhodanien, a également les yeux rivés sur Saïd Benrahma, dont le profil d'ailier ne laisse pas insensible. Le but pourrait bien être de remplacer Jeffinho, dont le rendement n'est pas à la hauteur. Reste à savoir si le Hammer considère Lyon comme une opportunité, alors que les Gones vont mieux en Ligue 1 (15èmes et premiers non-relégables après 17 journées).