Sous pression en Ligue 1, l'OL a décidé de se renforcer pour la deuxième partie de saison, avec les signatures de Lucas Perri et Adryelson.

Lucas Perri et Adryelson arrivant à Lyon dimanche

Ils sont les deux premières recrues hivernales de l'Olympique Lyonnais. John Textor a dû mettre la main à la poche pour débourser la somme de 20 millions d'euros pour dénicher deux cracks brésiliens. Il s'agit de Lucas Perri et Adryelson, respectivement gardien de but et défenseur. Les deux joueurs débarquent de Botafogo et viendront renforcer un groupe limité pour la lutte pour le maintien, même si les Gones sont actuellement sur une belle série de trois victoires consécutives. De quoi donner encore plus de crédibilité à Pierre Sage qui sera maintenu à la tête du staff technique jusqu'à la fin de la saison. L'autre bonne nouvelle, d'après les informations du média brésilien Globo, Lucas Perri et Adryelson devraient se présenter ce dimanche à Lyon.

Déjà une date pour les débuts de Lucas Perri et Adryelson ?

Âgés respectivement de 26 ans et 25 ans, Lucas Perri et Adryelson s'apprêtent à se jeter dans le grand bain du football européen. Pour leur grande première en France, difficile de savoir s'ils auront une adaptation rapide afin de se mettre au service de Pierre Sage. Sur la question, les deux joueurs ne devraient pas perdre de temps avant de faire leurs débuts sous les couleurs lyonnaises. D'après les informations révélées par le média brésilien Globo, Perri et Adryelson pourraient déjà faire partie du groupe de l'OL qui va affronter Pontarlier le 7 janvier prochain lors des 32e de finale de la Coupe de France.

Avec les arrivées de Lucas Perri et Adryelson, l'Olympique Lyonnais tient l'opportunité de poursuivre sa marche en avant en Ligue 1, après avoir abandonné la 18e place pour la 15e. Cependant, les deux Brésiliens ne devraient pas être les seules recrues lyonnaises de cet hiver. John Textor s'intéresse également à la piste menant à Nemanja Matic et Santamaria.