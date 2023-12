Désormais très actif avant même l'ouverture du mercato, l'OL pourrait enregistrer un renfort de taille cet hiver. John Textor en fait une grande priorité.

L'OL étudie le cas Nemanja Matic

C'est une évidence qui saute à l'œil. L'Olympique Lyonnais est dans le besoin d'un milieu de terrain d'un profil défensif pour apporter plus de solidité dans l'entre-jeu. Pierre Sage a d'ailleurs réclamé des recrues en ce sens et John Textor se penche sur la question. Le dirigeant, après avoir bouclé deux recrues en provenance du Brésil, se concentre désormais sur la piste d'un ancien de Manchester United. Milieu de terrain chevronné, Nemanja Matic intéresse le club du Rhône qui veut l'attirer dès cet hiver. Le Serbe n'est pas à son aise depuis qu'il a rejoint le Stade Rennais cet été, et ce malgré ses 13 matchs disputés. Il ne serait d'ailleurs pas contre l'idée de se relancer dans un autre club si l'opportunité s'offrait à lui. ça tombe à pic puisqu'il Matic n'est pas insensible à l'intérêt des Gones. Selon L'Equipe, John Textor voudrait recruter Nemanja Matic dans le but de soulager Corentin Tolisso et Maxence Caqueret.

Nemanja Matic, le profil dont rêve John Textor

Il était l'une des grosses surprises du dernier mercato estival du côté de Rennes. Au soir de sa carrière, Nemanja Matic a bien sauté sur l'occasion pour rejoindre la Ligue 1, après quelques mois passés à l'AS Roma. S'il a coûté un peu plus de 2 millions d'euros aux Bretons, le Serbe ne s'intègre pas bien à son nouvel environnement. Il n'en fallait pas plus pour faire sauter John Textor qui entend bien frapper un gros coup en Ligue 1. Alors que le joueur est sous contrat chez les Rennais jusqu'en 2025, Lyon voudrait en faire la sentinelle rêvée. Matic cocherait toutes les cases du profil recherché par l'OL. Six mois après avoir rejoint le Stade Rennais, Nemanja Matic est ouvert à un transfert et pourrait peut-être être prêté à l'équipe de Pierre Sage.

Textor garde un oeil sur d'autres pistes

Alors que John Textor rêve de Nemanja Matic, tout pourrait bien se passer dans les négociations entre les deux clubs. L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais entretiennent de très bonnes relations qui pourraient peser dans la balance. A défaut de recruter le Serbe, Lyon pourrait tenter le coup de l'attirer en prêt. Mais les dirigeants lyonnais ne sont pas sur une seule piste. Ils étudient également la possibilité de recruter l’international bosnien de l’AC Milan Rade Krunic (30 ans) et le Rennais Baptiste Santamaria.