Le choix du nouvel entraineur de l’ASSE devient un casse-tête chinois. Le favori de ces dernières heures, Olivier Dall’Oglio, aurait des soucis avec deux joueurs de l’équipe actuelle de Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio en pole position

L’ASSE se donne du temps pour nommer un nouvel entraineur à la place de Laurent Batlles. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais également le triumvirat Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem n’ont plus droit à l’erreur. Leur choix serait déterminant pour atteindre l’objectif du club relégué en Ligue 2 depuis mai 2022.

Il y a certes urgence après 5 défaites consécutives de Saint-Étienne, mais les responsables ne vont pas se précipiter, pour éviter de faire une erreur de casting qu’ils regretteraient. Ils font donc une large consultation avant de choisir le coach au meilleur profil pour ramener les Verts en Ligue 1. Ces dernières heures, c’est le nom d’Olivier Dall’Oglio qui serait en tête de liste. L’Équipe l’a présenté comme le candidat consensuel en interne. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien entraineur de Dijon FCO est mal parti pour débarquer à Saint-Étienne.

Dall’Oglio aurait eu des problèmes avec Larsonneur et Charbonnier

D’après les informations relayées par Peuple-Vert, il aurait eu des discordes avec Gautier Larsonneur et Gaëtan Charbonnier au Stade Brestois. Le gardien de but et l’avant-centre sont pourtant deux cadres de l’équipe de l’ASSE. Selon les explications de la source, Olivier Dall’Oglio avait relégué Gautier Larsonneur au statut de N°2. Une décision qui avait créé une tension entre les deux. Concernant Gaëtan Charbonnier, le journal spécialisé assure que c'est de lui que le technicien pressenti à la succession de Laurent Batlles parlait lorsqu’il avait évoqué la présence d’un parasite au sein de son effectif à Brest.

Olivier Dall’Oglio a dirigé le club breton entre 2019 et 2021. Près trois ans plus tard, il est évident que le portier N°1 de l’ASSE et l’attaquant de 35 ans sont passés à autre chose. Les responsables du club ligérien tiendront-ils compte de ces petits détails ou non ? Rendez-vous d’ici la fin de la semaine.