Le PSG a déjà bouclé ses deux premières recrues avant même l'ouverture du mercato hivernal. Marquinhos entend bien les accompagner dans leur intégration.

Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo débarquent à Paris

Avec un effectif déjà riche en qualité, le Paris Saint-Germain ne s'en contente pas. Luis Campos travaille d'arrache pied pour apporter de nouveaux renforts au groupe de Luis Enrique, qui peut déjà se réjouir d'avoir ses deux premières recrues de l'hier. Il s'agit de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui débarquent du Brésil pour un montant cumulé de 40 millions d'euros. Ce sont deux jeunes talents qui auront l'occasion d'intégrer le collectif parisien dès le mois de janvier. Beraldo, âgé de 20 ans, est un défenseur central tandis que Moscardo, du haut de ses 20 ans, est un milieu de terrain défensif.

Marquinhos tend déjà la main aux nouvelles recrues

Avec l'arrivée de ces jeunes talents du football brésilien, le Paris Saint-Germain continue de se rajeunir avec des joueurs talentueux et très prometteurs. Beraldo et Moscardo, qui s'apprêtent à découvrir un autre environnement et une nouvelle culture, auront besoin d'être accompagnés pour leur intégration au PSG. Pour ça, ils pourront compter sur la disponibilité d'un cadre et ancien du vestiaire parisien. Il s'agit de Marquinhos, le capitaine du club de la capitale française. Dans une interview accordée à PSG TV, le défenseur central brésilien a tendu la main aux jeunes qu'il compte bien accompagner pour leur épanouissement.

Marquinhos valide la nouvelle politique du club menée par Nasser Al-Khelaifi avec des recrutements basés sur les jeunes talents. Le capitaine du Paris Saint-Germain estime « ça très bien d'avoir une équipe jeune » mais qui a « beaucoup de caractère et de talent ». Assurant que Luis Enrique « forme très bien les jeunes joueurs », le joueur de 29 ans confie qu'il sera toujours là pour les jeunes de l'équipe. Il a d'ailleurs la ferme conviction que « que tous les jeunes joueurs se sont sentis très à l'aise depuis leur premier match ».