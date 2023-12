Libre de tout contrat, Yann M’Vila avait fait un appel du pied à l'OL et l'OM, qui n'ont pas daigné en discuter avant de lui claquer la porte au nez.

Yann M’Vila, un appel du pied sans succès

Depuis la fin de son contrat à l’Olympiakos l’été dernier, Yann M’Vila poursuit sa quête d'un nouveau challenge. Le milieu de terrain a d'ailleurs affiché son intérêt pour un retour en Ligue 1 dès cet hiver. Il y est allé à travers un message clair pour faire un appel du pied à l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Le joueur âgé de 33 ans a d'ailleurs évoqué Marseille et Lyon comme « deux bons clubs, avec de très bons projets ». Au vu de ses qualités, il s'estime compatible avec les deux clubs et ne serait pas opposé à l'idée de rejoindre l'un d'eux. Sauf que M’Vila semble être rattrapé par son passé que les clubs français ont en travers de la gorge. S'ils ne manque pas d'offres, il aimerait rentrer plutôt en France avant l'accouchement de sa femme.

Malheureusement, les choses ne se passent pas comme il l'aurait voulu. L'ancien Stéphanois s'est fendu d'une anecdote pour afficher sa déception. Alors qu'il était en discussion avec un club, il est finalement recalé parce qu'il prendrait « trop de place dans l’effectif ». Grâce à son parcours, Yann M’Vila est vu comme un joueur exigeant du point de vue salariale, sans avoir même discuté avec le milieu de terrain. Il regrette et peste parce que les clubs « ne veulent pas apprendre à connaître les gens ». Son passé est aussi pointé du doigt avec des clubs qui pensent qu'il est resté le même depuis 2012.

La déception de Yann M’Vila

Recalé par des clubs qu'il aurait voulu rejoindre, Yann M’Vila en garde un goût amer. Il se dit peiné d'être bloqué quand il essaie d'évoluer. Pour le joueur de 33 ans, il est préférable de venir discuter d'abord avant de trancher. Le joueur formé à Rennes se réjouit d'avoir appris de ses erreurs, alors qu'il n'est plus à la recherche de la gloire. Amoureux du foot avec de l'expérience, M'Vila assure qu'il peut encore aider, quand il voit le niveau actuel de certains clubs en difficulté en Ligue 1.