ASSE : Confidences à polémique de Yann M’Vila sur Sainté

Publié le 16 février 2021 à 20:05

Poussé dehors, Yann M’Vila a quitté l'ASSE pour rejoindre l’Olympiakos Le Pirée, pendant le mercato d’été. Dans ses confidences à François Modesto, recruteur du club grec, l’ex-milieu défensif de l’AS Saint-Étienne met en cause la mauvaise préparation physique au club ligérien.

ASSE : M’Vila critique la préparation physique à Sainté

Yann M’Vila a joué à l'ASSE entre janvier 2018 et septembre 2020, soit deux saisons et demie. Il était compté parmi les cadres et les plus gros salaires du vestiaire stéphanois. Mais, il a été poussé vers la porte de sortie du club, dans le cadre de la nouvelle politique de réduction de la masse salariale, initiée par Claude Puel. C’est ainsi qu’il a été libéré de sa dernière année de contrat pour rejoindre l’Olympiakos.

En Grèce, l’ancien Vert a confié à François Modesto qu’il « n'avait plus vu ses abdos depuis quatre ans », selon les propos rapportés par l’ancien défenseur devenu directeur du recrutement chez La Légende. En d’autres termes, Yann M’Vila a pointé la préparation physique à l'ASSE, mais également à Rubin Kazan (en Russie) où il a évolué les deux dernières saisons (2016 à 2018), avant de rejoindre Sainté.

François Modesto évoque les conditions à l'Olympiakos

Chez les Rouge Blanc, le milieu formé au Stade rennais a l'occasion de bien travailler. François Modesto a indiqué, dans France Football, que les conditions sont réunies pour. « On a aussi quatre préparateurs physiques et un diététicien pour suivre les recrues et faciliter l'adaptation », a souligné le dirigeant français de 42 ans. Pour rappel, le joueur de 30 ans a évolué sous les ordres de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant (6 juin à 4 octobre 2019) et Claude Puel (du 4 octobre au 14 septembre 2020) avant son exil en Grèce. Il a totalisé 91 matchs pour 3 passes décisives, sous le maillot vert. En Ligue 1, il a cumulé 204 matchs avec le SRFC et l'ASSE. À l’Olympiakos, le natif d’Amiens a signé un contrat de 3 saisons qui va jusqu’au 30 juin 2023.













Par ALEXIS