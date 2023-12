Au cœur de nombreuses critiques ces dernières semaines au PSG, Gianluigi Donnarumma a fait une grande confidence sur son jeu pied.

PSG : Donnarumma en pleine galère

Les moments de bonheur de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain sont désormais oubliés pour laisser place à une période de galère pour le gardien de but italien. Numéro un dans les cages parisiennes depuis son arrivée en 2021, le champion d'Europe 2020 peine à se montrer rassurant au point de tomber en disgrâce vis-à-vis de ses dirigeants. S'il est excellent dans les phases de jeu aériennes et les détentes, le jeune homme de 24 ans expose toutes ses limites dans le jeu au pied. Ses erreurs de relance balle au pied ont valu parfois des défaites au PSG. La situation s'est empirée depuis l'arrivée de Luis Enrique, très exigeant sur le jeu balle au pied, un exercice dans lequel Donnarumma n'est pas toujours à l'aise.

Donnarumma pointe du doigt le football et ses nouvelles exigences

Face aux nombreuses critiques, le gardien de but ne cache pas son état d'âme. Dans un entretien avec le Journal Du Dimanche, Gianluigi Donnarumma a avoué être conscient de ses limites dans le jeu au pied. Il semble ne pas être trop en phase avec les nouvelles exigences du football qui sont à la base de ses difficultés. Il parle du poste de gardien de but comme « le plus beau métier du monde », même si ça reste également « le plus difficile ». Selon l'Italien, la galère des gardiens de but commence dès qu'ils commettent une erreur, « ça devient vite très compliqué » a-t-il confié.





Si Arnau Tenas a affiché une certaine assurance par sa qualité dans le jeu balle au pied, ce n'est pas le cas pour Donnarumma. Il voit qu'il y a « davantage de tactique », avec des passes plus risquées dans les six mètres pour le gardien de but. Pour autant, il ne semble pas avoir perdu la confiance de Luis Enrique, qui tente de le rassurer à chaque occasion. De quoi réjouir l'ancien joueur du Milan AC qui présente l'Espagnol comme un grand entraîneur « qui fait bien jouer ses équipes ».