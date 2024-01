Désireux d'aller se trouver de meilleur temps de jeu hors de Paris, Nordi Mukiele devrait bien encore rester au Parc des Princes.

Mercato PSG : Nordi Mukiele veut partir

Le mercato hivernal sera très chaud au Paris Saint-Germain et très agité. Alors que le club se prépare à officialiser ces premières recrues, Luis Campos doit déjà se pencher sur le cas Nordi Mukiele. Le jeune de 26 ans souhaiterait avoir plus de temps jeu que de devoir cantonner à second. Plusieurs clubs, dont le Milan AC, sont même dans la course à la signature du joueur du PSG. A Paris, beaucoup se questionnent sur la gestion qui est faite du cas Mukiele puisqu'il est même parfois laissé au banc en l'absence d'Achraf Hakimi, au profit de Warren Zaïre-Emery en piston droit.

Luis Enrique a tranché pour Nordi Mukiele

Très courtisé cet hiver, Nordi Mukiele ne devrait finalement plus quitter le Paris Saint-Germain cette heure-ci. A la question d'un éventuel départ du défenseur polyvalent, Luis Enrique a été clair et cash. Pour le technicien espagnol, il n'est pas question de laisser partir Nordi Mukiele. Avec la CAN 2023 qui arrive, Paris veut bien le conserver dans son effectif puisque l'OM restera filmée. Enrique aurait directement signifié au joueur qu'il compte sur lui.

Mukiele qui est un homme très convoité qui a bien envie d'entre un autre vin.