Deux signatures sont passe d’être officialisées à l’OL. Les deux premières recrues annoncées sont enfin arrivées à Lyon pour y passer la visite médicale et signer leur contrat.

Mercato : Adryelson et Lucas Perri sont arrivés à Lyon

Alors que le média brésilien Globo Esporte a fait savoir que Lucas Perri et Adryelson ont quitté le Brésil lundi soir, après les festivités du nouvel an, pour rejoindre l’OL, Olympique et Lyonnais confirme leur arrivée à Lyon ce mardi. La source précise même qu’ils ont débarqué entre Rhône et Saône cet après-midi, « sous la pluie et le vent ». Le gardien de but et le défenseur central sont en provenance de Rio de Janeiro d’où ils ont été transférés par Botafogo, contre un montant estimé à 20 millions d'euros.

Rappelons que le club français et son homologue brésilien appartiennent au milliardaire américain John Textor, via Eagle Football. En janvier 2023, Jeffinho avait rejoint l'Olympique Lyonnais à la suite d'une transaction entre les deux clubs de la même écurie.

Visite médicale et signatures annoncées au pas de course

Malgré la longue distance parcourue pour rallier la capitale des Gaules, les deux recrues vont devoir se soumettre rapidement aux tests physiques et médicaux. Visite médicale qui devrait déboucher sur la signature officielle de leur contrat à l'OL. Si Lucas Perri et d’Adryelson passent la visite sans souci, ils deviendront les 26e et 27e Brésiliens à porter les couleurs du club rhodanien.

Notons que c’est la première fois que le portier de 26 ans et l’arrière de 25 ans vont découvrir le championnat européen. Mais ce sera la deuxième expérience d’Adryelson hors du Brésil. Ce dernier avait déjà fait une pige aux Émirats Arabes Unis en 2021-2022, avec le club Al Wasl FC.