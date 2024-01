Toujours à fond dans son projet de signer Kylian Mbappé au Real Madrid, Florentino Pérez verrait ses relations tendues avec Fayza Lamari.

Mercato PSG : Mbappé, Florentino Pérez agace Fayza Lamari

Ce mois de janvier 2024 s'annonce tendu et crucial pour l'avenir de Kylian Mbappé. Le crack de 25 ans arrive à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain l'été prochain. Ce qui lui donne l'opportunité de commencer par négocier dès cet hiver avec le club de son choix. Sauf que pendant que le club parisien attend une réponse rapide de son attaquant, le club de Madrid voudrait aussi voir Mbappé vite réagir à son offre. Au milieu de ce méli mélo, c'est la mère et représentante du joueur qui se trouve agacée. Florentino Pérez ne serait plus en odeur de sainteté avec Fayza Lamari, qui reprocherait un manque de discrétion au dirigeant espagnol. Une situation qui pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain mais de Nasser Al-Khelaifi, qui garde l'espoir de voir son crack de 25 signer un nouveau bail.

Un nouvel intermédiaire pour mener les négociations ?

Les relations sont donc tendues et ne seraient plus au beau fixe entre Florentino Pérez et Fayza Lamari. La mère de Kylian Mbappé en veut au président du Real Madrid, qui est accusé d'avoir fait fuiter volontairement des informations à la presse pour faire pression sur le Bondynois, selon les informations de The Athletic. Aux dernières nouvelles, les deux parties ne seraient directement plus en contact. C'est donc désormais avec José Angel Sanchez, directeur général du Real Madrid, que les échanges se mènent entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Les choses se compliqueraient ainsi maintenant pour le leader de la Liga dans sa quête d'attirer le capitaine de l'équipe de France au Santiago Bernabeu.

Dans le même temps, ça respire la grande sérénité du côté de Luis Campos dans sa volonté de convaincre Mbappé de rester. Les relations seraient de nouveau au beau fixe entre les deux parties, alors que le contact est toujours maintenu entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Toujours en retrait à suivre le dossier, Liverpool aussi serait bien tenté par l'idée d'aller tenter le coup.