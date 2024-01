Le transfert d’Irvin Cardona a l’ASSE est un acquis, mais il y a eu un contre-temps pour son arrivée à Saint-Etienne. Il y a également un rebondissement pour Yvann Maçon.

Mercato ASSE : Un contre temps pour l'arrivée d'Irvin Cardona

L’ASSE a trouvé un accord avec le FC Ausbourg et a ainsi obtenu le prêt d’Irvin Cardona(26 ans), comme annoncé. Il est prêté au club ligérien pour six mois, sans option d’achat. Il est attendu à Saint-Etienne pour signer son contrat jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant devait débarquer à Saint-Etienne mardi, mais il n’y est pas arrivé, en raison d’un empêchement de dernière minute. Selon Foot mercato, il restait juste « de petits détails à régler », sinon il n’y a plus de doute que le joueur formé à l'AS Monaco va signer à l’ASSE.

Mercato : Yvann Maçon parti pour rester à Saint-Etienne

Un autre dossier de cet hiver a également bougé. Il y aurait un revirement pour Yvann Maçon (25 ans). Renvoyé par le Maccabi Tel-Aviv, club israélien auquel il était prêté depuis l’été dernier, il ne repartirait pas en prêt dans un autre club. Pas pour l’instant en tout cas. D’après le média spécialisé, le défenseur devrait être à l’entrainement de ce mercredi. Evect confirme la tendance et apprend que l’arrière latéral droit sera supervisé par Olivier Dall’Oglio, lors du match amical contre Grenoble Foot, vendredi.

Pour rappel, Yvann Maçon est un joueur indésirable à l’ASSE. Prêté au Paris FC (Ligue 2), la saison dernière, il avait tenu des propos durs à l’encontre du club ligérien et ses supporters. Il avait même envisagé de ne plus revenir dans le Forez où son contrat est valide jusqu'en juin 2024.