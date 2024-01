Désireux de renforcer l’effectif de l’OM durant ce mercato hivernal, le président Pablo Longoria commence aussi à ouvrir la porte pour le départ de Vitinha.

Mercato OM : Pablo Longoria a perdu patience avec Vitinha

Cette fois, Pablo Longoria n’y croit plus. Alors que le président de l’Olympique de Marseille a longtemps accordé sa confiance à Vitinha, celle-ci commence à s’effriter au fil des semaines. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, avec un montant de plus de 32 millions d’euros déboursés pour son transfert, l’attaquant portugais n'a pas répondu aux attentes. Cette saison, il n’a inscrit que 4 buts en 23 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Malgré quelques belles prestations aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise, Vitinha est progressivement retombé dans ses travers. Son niveau semble même avoir baissé lors des derniers matchs de l’OM, au point d’être relégué sur le banc de touche. Ses performances décevantes ont visiblement fait perdre patience à Pablo Longoria. Car si le président de l’OM avait fermé la porte à son départ l'été dernier, il est désormais ouvert aux propositions pour un transfert de Vitinha dès cet hiver, assure La Provence. Les jours de l’avant-centre de 23 ans dans la cité phocéenne sont dorénavant comptés.

L’Olympique de Marseille a fixé un prix pour son transfert

Un départ de Vitinha permettrait à la direction de l’Olympique de Marseille de réduire sa masse salariale. Cela permettrait surtout de faire une place au sein de l’effectif en vue de faciliter l’arrivée d’un nouvel attaquant durant ce mercato de janvier. La direction phocéenne a même déjà fixé un tarif pour son départ. Le quotidien local annonce que le club entraîné par Gennaro Gattuso réclamerait un chèque de plus de 20 millions d'euros pour un éventuel transfert de Vitinha.

Ce montant reste conséquent pour un joueur en manque de réussite, mais l’ancien attaquant de Braga conserve toujours la cote sur le marché des transferts. Plusieurs clubs étrangers auraient déjà approché son entourage en vue d’une future collaboration. Et même si Vitinha souhaite poursuivre son aventure sur la Canebière, la direction phocéenne ne l’attendrait pas de cette oreille. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement à ses exigences financières. L’hiver promet d’être très mouvementé pour le natif de Cabeceiras de Basto.