John Textor poursuit sa prospection du marché pour apporter des renforts à l'OL. Sur la piste d'un joueur de Flamengo, il a été recalé.

Mercato OL : Une offre de John Textor repoussée pour John Kennedy

L'Olympique Lyonnais n'a pas encore fini de faire ses emplettes sur le marché brésilien. Le club vient de boucler les arrivées d’Adryelson et de Lucas Perri. Les deux joueurs débarquent chez les Gones en provenance de Botafogo. Mais John Textor n'a pas encore fini d'explorer le marché au pays du roi Pélé puisqu'il tente le coup pour une piste offensive de Flamengo. Il s'agit de John Kennedy que le dirigeant américain a bien l'intention d'attirer à Lyon pour épauler Alexandre Lacazette. L'avant-centre de Flamengo a tapé dans l'œil des dirigeants lyonnais grâce à ses 17 buts et 5 passes décisives en 50 matchs la saison dernière au Brésil. Pour convaincre le club auriverde à laisser filer son attaquant, Textor a fait une première offre de 10 millions selon le journaliste brésilien Venê Casagrande.

Cependant, il en faudra visiblement plus au club français pour attirer John Kennedy en Ligue 1, puisque Flamengo a bien rejeté l'offre lyonnaise. Le club brésilien n’a pas du tout l’intention de laisser partir son avant-centre titulaire et ne devrait pas non plus changer de position d'ici la fin du mercato. Ceci en dépit d'une nouvelle à 12 millions d'euros que le club aurait encore repoussé. De quoi refroidir un John Textor tout de même ambitieux dans sa détermination à renforcer le groupe de Pierre Sage.

John Textor veut frapper fort

Après un été calamiteux, l'Olympique Lyonnais veut des renforts et se lance sur tous les fronts. John Textor, malgré une enveloppe limitée, veut faire les choses en grand pour son club. L'Américain veut frapper deux coups en Premier League. Déjà annoncé sur la piste de Saïd Benrahma, il a bien l'intention d'attirer également Arnaut Danjuma. Deux pistes ciblées pour apporter une grosse concurrence à Lacazette.