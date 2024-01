Confronté à la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait être forfait durant plusieurs mois, le PSG souhaiterait frapper un joli coup dans les rangs du LOSC.

Mercato PSG : Leny Yoro pour remplacer Milan Skriniar ?

Blessé contre le Toulouse FC lors du Trophée des Champions, mercredi soir au Parc des Princes, Milan Skriniar a été touché à la cheville et pourrait être absent durant plusieurs mois, voire jusqu’à la fin de la saison. Son remplacement par le jeune brésilien Lucas Beraldo (20 ans), arrivé cet hiver en provenance de Sao Paulo, a été accueilli chaleureusement par le Parc des Princes, mais le club de la capitale souhaiterait recruter un nouveau joueur dans ce secteur de jeu, face à ce forfait supplémentaire. Surtout avec les échanges à venir en Ligue des Champions.

Avec seulement quatre défenseurs centraux disponibles, Marquinhos, Danilo, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, l’entraîneur Luis Enrique pourrait accueillir un renfort dans les semaines à venir. En effet, RMC Sport assure ce jeudi que Luis Campos serait prêt à relancer le dossier Leny Yoro, le défenseur central de Lille OSC. Mais l’affaire s’annonce déjà très compliquée pour le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi.

Le LOSC prêt à bloquer Leny Yoro cet hiver ?

Déjà privé de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, dont les retours sont encore incertains, et Achraf Hakimi, qui est allé disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, le Paris Saint-Germain doit désormais faire face à la blessure de Milan Skriniar, qui pourrait déclaré forfait pour le reste de la saison. Malgré l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG pourrait encore recruter. « Accumulation des matchs et des blessures oblige », explique le journaliste Fabrice Hawkins, qui explique que cet été, Luis Campos, à l’instar du Bayern Munich et du Real Madrid, avait tenté Leny Yoro, titulaire indiscutable au sein de la défense du LOSC cette saison. Mais Olivier Létang et les décideurs du club nordiste ne souhaitent pas laisser partir leur joyau de 18 ans. D’ailleurs, les Dogues espèrent convaincre l’international espoir français de prolonger son bail, qui expire en juin 2025, même s’il est appelé à partir à terme. Reste à savoir si le PSG parviendra à faire craquer le club entraîné par Paulo Fonseca.