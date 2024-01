Six mois après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, Cher Ndour pourrait déjà faire ses valises cet hiver pour se faire du temps de jeu.

Mercato PSG : Cher Ndour barré par la concurrence

Le Paris Saint-Germain a mis le parquet l'été dernier pour attirer plusieurs joueurs dont de jeunes talents. Parmi eux, Cher Ndour qui a rejoint le Parc des Princes, libre de tout contrat, en provenance de Benfica, n'entre visiblement pas dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol n'a fait jouer le jeune italien que pendant 25 petites minutes cette saison, toutes compétitions confondues. Il est pourtant arrivé à Paris avec l'étiquette d'un grand espoir mais peine à se faire une place au sein du groupe parisien. Une situation qui renforce les rumeurs d'un départ de Cher Ndour cet hiver. Selon L'Equipe, le joueur et le PSG seraient en discussion en ce sens pour la deuxième partie de la saison.

Cher Ndour prêté plutôt que transféré ?

L'idée est donc claire pour l'avenir de Cher Ndour. Il doit aller s'aguerrir loin du Paris Saint-Germain afin de revenir plus fort. Mais la direction parisienne n'a pas l'intention de se séparer définitivement de sa pépite. L'objectif est de le prêter afin de le récupérer au terme de la saison en cours. Dans cette optique, deux options se dressent devant Cher Ndour. Les deux clubs les plus intéressés pour relancer le jeune milieu de terrain sont Braga et Besiktas. Les deux seraient en contact avec Luis Campos par le biais de leurs actionnaires respectifs pour tenter de convaincre le joueur et la direction du PSG.

Cher Ndour a contracté un bail de cinq ans avec le PSG qui n'est pas pressé de le lancer dans le grand bain. Le joueur de 19 ans est d'ailleurs présenté comme un talent à accompagner. Luis Enrique s'était même montré admiratif du talent du gamin grâce à ses aptitudes physiques et techniques de très haut niveau.