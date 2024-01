L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, a des idées précises pour renforcer son équipe. Il a même deux grandes priorités pour ce mercato hivernal.

Mercato OM : Gennaro Gattuso veut recruter un milieu de terrain

Occupant actuellement la sixième place de Ligue 1 après dix-sept journées, l’Olympique de Marseille va tenter de combler son retard au classement lors de la seconde partie de saison. Pour ce faire, les dirigeants de l’OM comptent bien profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements au sein de leur effectif. D’autant plus que le club phocéen sera privé de plusieurs joueurs en raison de la CAN 2023. Ces départs obligent la direction de l’OM à attirer de nouveaux renforts cet hiver. Et Gennaro Gattuso a déjà identifié les secteurs de jeu à améliorer cet hiver.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM a expliqué qu’il a « en ce moment besoin d’un milieu de terrain supplémentaire ». Il considère ce recrutement comme une nécessité. Car, même si des renforts en attaque restent utiles, Gennaro Gattuso estime que son secteur offensif est plus ou moins bien garni et peut s’adapter en cas de besoin. Par contre, le technicien italien souligne que le manque d'options au milieu de terrain, en termes de joueurs disponibles et la blessure de Valentin Rongier, crée une vulnérabilité particulière pour son équipe. La direction marseillaise devra nécessairement renforcer son entrejeu cet hiver et explore plusieurs pistes dans ce sens.

Gennaro Gattuso attend aussi une doublure à Renan Lodi

En plus du besoin au milieu de terrain, Gennaro Gattuso explique qu'il serait bénéfique d'avoir une alternative à un joueur spécifique, Renan Lodi. Arrivé cet été en provenance l’Atlético Madrid, l’international brésilien s’est très vite imposé au sein de l’effectif marseillais, en enchainant les titularisations dans le couloir gauche de son équipe. Le problème est que Renan Lodi est le seul spécialiste à ce poste et commence progressivement à accuser le coup. Le recrutement d’un nouveau latéral gauche à l’OM lui permettra alors de souffler et il aurait un concurrent de poids à ce poste. Gennaro Gattuso expose ainsi la nécessité immédiate de renforcer ces deux secteurs de jeu, tout en évoquant la possibilité d’attirer de nouvelles recrues dans d’autres compartiments.