Le profil de Corentin Tolisso intéresse un club en Turquie cet hiver. L’OL va-t-il transférer le milieu de terrain revenu au club sans indemnité à l’été 2022 ?

Mercato : Corentin Tolisso sous le coude de Fenerbahçe ?

Transparent lors de la première moitié de la saison, Corentin Tolisso plait malgré tout à Fenerbahçe dans le championnat truc. Cette semaine, le média turc Enganche Sports a fait savoir que ses services intéressent l’entraineur du club d’Istanbul, Ismail Kartal. Il aurait demandé aux dirigeants du club de se positionner pour le recruter pendant ce mercato hivernal. Quant à Fotomaç, il fait savoir que le milieu de terrain de l’OL est sous le coude des recruteurs du club turc, en cas d’échec du transfert de Rade Krunic de l’AC Milan.

Si l’on en croit cette source, une proposition d’un montant de cinq millions d'euros serait déjà prête pour l’international français (28 sélections). Notons que la direction de Lyon a pensé à vendre Corentin Tolisso pour faire des économies sur son gros salaire. Il a encore trois et demi de contrat à Lyon (jusqu'en juin 2027) et cela est une charge non négligeable dans le budget de Lyon.

Tolisso devrait rester à Lyon, malgré l'intérêt du club turc

Mais, les décideurs du club ne semblent plus intéressés par le transfert de l’ancien joueur du Bayern Munich. Ils auraient été refroidis par ses prestations abouties avec son binôme Maxence Caqueret, lors des trois derniers matchs soldés par des victoires. En effet, John Textor aurait changé ses plans au sujet de certains joueurs qui étaient annoncés sur le départ cet hiver. RMC Sport croit savoir justement que la bonne dynamique lyonnaise insufflée par Pierre Sage a changé la donne. D'après la radio, « l'OL ne souhaite plus vendre Corentin Tolisso ». Le média assure que le nouvel entraineur des Gones « compte sur lui pour la mission maintien », lors de la deuxième moitié de la saison.

Revenu à Lyon gratuitement, après cinq saisons en Allemagne (2017-2022), le champion du monde 2018 vaut 5 millions d’euros sur le marché des transferts selon l’estimation de Transfermarkt. Pour rappel, il avait été transféré au club bavarois à près de 42 millions d’euros, hors bonus, sous l’ère de Jean-Michel Aulas.